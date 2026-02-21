Rumeurs de contrat lucratif pour Vladimir Petkovic en football

La Fédération algérienne de football envisagerait d’améliorer les conditions salariales de Vladimir Petković, selon des informations relayées par La Gazette du Fennec. Le technicien suisse, âgé de 62 ans et en poste depuis sa nomination à la tête de la sélection, pourrait voir son contrat réévalué.

Actuellement, sa rémunération mensuelle serait proche de 135 000 euros. Les discussions évoqueraient une hausse substantielle, qui porterait son salaire aux alentours de 200 000 euros par mois, une révision qui interviendrait à l’approche de la préparation pour la Coupe du monde 2026.

Le contexte sportif explique en partie cette attention : l’Algérie s’est qualifiée pour le Mondial et a retrouvé les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations après sept ans d’absence, atteignant ainsi les objectifs fixés par la FAF. Ces résultats positifs auraient poussé l’instance fédérale à réfléchir à une prolongation accompagnée d’une revalorisation.

Une place de leader en termes de salaire sur le continent

Si cette augmentation était officialisée, Petković deviendrait le sélectionneur le mieux rémunéré en Afrique, dépassant notamment Walid Regragui ainsi que l’équipe technique composée d’Hugo Broos et Emerse Faé. Ce choix s’inscrirait dans une logique de fidélisation et de stabilité à l’approche des échéances internationales.