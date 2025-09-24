Rihanna et A$AP Rocky accueillent leur troisième enfant et révèlent son prénom

Rihanna, 37 ans, et son compagnon A$AP Rocky ont accueilli leur troisième enfant le samedi 13 septembre 2025. La chanteuse barbadienne a partagé la nouvelle sur Instagram, dévoilant pour la première fois le prénom de son bébé, Rocki Irish Mayers.

La star mondiale de la pop et le rappeur américain, en couple depuis 2020, sont déjà parents de deux garçons : RZA, né en 2022, et Riot, en 2023. Avec l’arrivée de Rocki, la famille s’agrandit encore, fidèle au rêve de Rihanna de bâtir un foyer uni et joyeux. Sur les clichés partagés, la chanteuse apparaît radieuse, tenant son nouveau-né vêtu d’une grenouillère rose, tandis qu’elle porte une bague « Maman » en hommage à ce moment unique.

La révélation de cette grossesse n’avait rien d’un secret. Rihanna avait affiché fièrement son ventre rond lors du Met Gala 2025 à New York. A$AP Rocky, de son côté, avait exprimé sa joie sur le tapis rouge, confiant son désir de voir ses enfants grandir ensemble.

Une famille qui s’agrandit par choix et par amour

Selon une source proche citée par PEOPLE, le couple avait à cœur que leurs enfants soient d’âge rapproché afin de tisser très tôt des liens solides. « Rihanna a toujours rêvé d’une grande famille », confie la source, ajoutant que les deux artistes se sentent « bénis » et reconnaissants de vivre un tel bonheur.

Rihanna avait déjà confié en 2022, lors d’une interview à Vogue, que si elle s’imaginait autrefois mariée avant de devenir mère, la vie en avait décidé autrement. « Je ne laisserai certainement pas cela m’empêcher d’être maman », avait-elle affirmé avec assurance.

Aujourd’hui, avec RZA, Riot et Rocki, la chanteuse de « Diamonds » et l’interprète de Long. Live. A$AP incarnent un modèle de parentalité moderne, où la complicité et l’amour priment sur les traditions.