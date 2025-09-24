PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Rihanna et A$AP Rocky accueillent leur troisième enfant et révèlent son prénom

Célébrité
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéRihanna et A$AP Rocky accueillent leur troisième enfant et révèlent son prénom
Le bébé de Rihanna fait sa première couverture de Vogue dans les bras de son père
Le bébé de Rihanna fait sa première couverture de Vogue dans les bras de son père @Vogue UK
- Publicité-
. .

Rihanna, 37 ans, et son compagnon A$AP Rocky ont accueilli leur troisième enfant le samedi 13 septembre 2025. La chanteuse barbadienne a partagé la nouvelle sur Instagram, dévoilant pour la première fois le prénom de son bébé, Rocki Irish Mayers.

La star mondiale de la pop et le rappeur américain, en couple depuis 2020, sont déjà parents de deux garçons : RZA, né en 2022, et Riot, en 2023. Avec l’arrivée de Rocki, la famille s’agrandit encore, fidèle au rêve de Rihanna de bâtir un foyer uni et joyeux. Sur les clichés partagés, la chanteuse apparaît radieuse, tenant son nouveau-né vêtu d’une grenouillère rose, tandis qu’elle porte une bague « Maman » en hommage à ce moment unique.

La révélation de cette grossesse n’avait rien d’un secret. Rihanna avait affiché fièrement son ventre rond lors du Met Gala 2025 à New York. A$AP Rocky, de son côté, avait exprimé sa joie sur le tapis rouge, confiant son désir de voir ses enfants grandir ensemble.

Une famille qui s’agrandit par choix et par amour

Selon une source proche citée par PEOPLE, le couple avait à cœur que leurs enfants soient d’âge rapproché afin de tisser très tôt des liens solides. « Rihanna a toujours rêvé d’une grande famille », confie la source, ajoutant que les deux artistes se sentent « bénis » et reconnaissants de vivre un tel bonheur.

- Publicité-

Rihanna avait déjà confié en 2022, lors d’une interview à Vogue, que si elle s’imaginait autrefois mariée avant de devenir mère, la vie en avait décidé autrement. « Je ne laisserai certainement pas cela m’empêcher d’être maman », avait-elle affirmé avec assurance.

Aujourd’hui, avec RZA, Riot et Rocki, la chanteuse de « Diamonds » et l’interprète de Long. Live. A$AP incarnent un modèle de parentalité moderne, où la complicité et l’amour priment sur les traditions.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Prince Archie: Prince Harry et Meghan Markle clarifient son « inscription » à l’Eton College

Nigeria

«J’aime Wizkid, mais nous ne sommes pas en couple», Tiwa Savage démonte les rumeurs

Nigeria

Tiwa Savage: « je suis célibataire depuis trois ans »

Nigeria

Tiwa Savage: « je n’ai pas divulgué ma sextape pour attirer la sympathie»

Nigeria

Nigeria: Omah Lay inquiète ses fans après de nouvelles confidences sur sa dépression

Monde

Melania Trump tactile avec Donald: la main tenue qui intrigue lors de leur arrivée en Angleterre

Monde

Brigitte Macron: des preuves bientôt présentées pour démontrer qu’elle est une femme

Monde

USA: en instance de divorce avec Offset, Cardi B confirme sa grossesse avec Stefon Diggs

Monde

Roi Mohammed VI: première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce

Nigeria

Nigeria: à 44 ans, Tiwa Savage rêve d’agrandir sa famille

VOIR TOUS LES FLASHS