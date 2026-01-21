Rigel Gandhi, de Guinée, sacré à la 11e édition du prix RFI Talents du Rire

Rigel Gandhi, de son vrai nom Mamadou Macky Diallo, s’impose comme une voix majeure de l’humour guinéen contemporain. Lauréat de la onzième édition du prix RFI Talents du Rire, il a bâti une carrière à la croisée du stand-up, du théâtre et de la satire sociale. Comédien et metteur en scène, il développe un répertoire où l’humour sert de vecteur de message, destinés tant aux salles de spectacle qu’aux publics dits « sensibles ».

Portrait d’un artiste engagé

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Son one-man-show intitulé «ATTENTION!!» a contribué à le faire connaître du grand public. Sur scène, Rigel Gandhi combine observations quotidiennes, personnages et interpellations directes, créant un spectacle à la fois divertissant et porteur de questionnements sur la société guinéenne. Par la forme du solo, il inscrit son travail dans une tradition de l’humour direct, tout en y ajoutant des codes théâtraux qui renforcent l’impact de ses textes.

Un engagement social reconnu

Au-delà du divertissement, Mamadou Macky Diallo met son art au service de la sensibilisation. Il conçoit et produit des spectacles destinés à informer et mobiliser autour de thématiques sociales. Ces projets bénéficient du soutien d’organisations internationales, notamment de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui intervient régulièrement en Afrique de l’Ouest sur des questions liées à la migration, à la protection et à l’insertion. Les pièces qu’il porte abordent ainsi, sous couvert de l’humour, des enjeux concrets tels que la mobilité, la jeunesse, la citoyenneté ou les dynamiques communautaires.

Le recours au rire comme instrument pédagogique permet d’atteindre des publics divers, y compris dans des zones où l’accès à l’information reste limité. En combinant stand-up et théâtre, Rigel Gandhi propose des formats adaptables aux festivals, aux cycles de sensibilisation et aux actions de terrain, renforçant la portée des messages portés par les partenaires institutionnels et associatifs.

Rayonnement national et international

Sur le plan scénique, Rigel Gandhi se produit sur de nombreuses scènes et dans plusieurs festivals, en Guinée mais aussi à l’international. Le prix RFI Talents du Rire, concours francophone dédié à la découverte et à la promotion de nouveaux talents de l’humour, lui a offert une plateforme médiatique et des opportunités de diffusion auprès d’un public élargi. Cette reconnaissance s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des arts vivants en Afrique francophone, où les festivals et les scènes émergentes jouent un rôle déterminant pour la visibilité des artistes.

Figures telles que Rigel Gandhi contribuent à renouveler l’image de l’humour guinéen, en le reliant aux enjeux contemporains du continent. Par ses spectacles, ses mises en scène et son engagement auprès d’organisations de développement, il occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage culturel guinéen et dans les réseaux francophones de l’humour.