Bénin

Révision de la Constitution: les députés de la majorité déposent une nouvelle proposition de loi

Une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution a été introduite à l’Assemblée nationale par les présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle, Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR).

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
POLITIQUE
Assemblée nationale du Bénin Photo: @LSI Africa
Siège de l4assemblée nationale
L’annonce a été faite ce vendredi 31 octobre 2025 à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année.

Après la lecture du document par le premier secrétaire parlementaire, le président de l’Assemblée nationale a confié le dossier à la commission des lois pour étude.

Aucun détail n’a encore filtré sur le contenu de la proposition, mais ce dépôt relance le débat sur une éventuelle révision du texte fondamental, six ans après la dernière modification intervenue en 2019.

L’élément nouveau, c’est que la minorité de blocage constituée par le groupe parlementaire est en difficulté. Michel Sodjinou et 5 autres députés ont claqué la porte du groupe parlementaire Les Démocrates.

