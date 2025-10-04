Réseaux de vol de motos démantelés à Cotonou: trois interpellations et un complice en fuite

Une patrouille de police menée dans la nuit du 25 septembre 2025 dans le quartier Agla Pylônes, à Cotonou, a permis de mettre la main sur un présumé voleur de motos en pleine mission de repérage.

Pris en flagrant délit, l’homme a tenté de s’échapper avant d’être rapidement maîtrisé par les forces de l’ordre.

Au cours de son interrogatoire, le suspect a reconnu avoir participé à plusieurs vols dans le 13ᵉ arrondissement de Cotonou. Ses aveux ont permis aux enquêteurs de remonter la piste de son réseau jusqu’à deux receleurs installés à Sainte-Cécile et Cococodji. Ces derniers avaient pour rôle de démonter, transformer et écouler les motos volées sur le marché noir.

Des perquisitions ont ensuite été menées à Calavi-Centre, Missessinto et Adjagbo. Elles ont conduit à la découverte de véritables ateliers clandestins : des motos en cours de transformation, d’autres déjà démontées, des pièces détachées en vrac, ainsi que plusieurs documents falsifiés destinés à maquiller l’origine des engins.

Au total, douze motos transformées, deux autres dépiécées et un important lot de pièces détachées ont été saisis par la police. Trois individus ont été interpellés, tandis qu’un complice est activement recherché.

À travers cette opération, le commissariat du 13ᵉ arrondissement réaffirme sa détermination à démanteler les réseaux criminels qui sévissent dans la capitale économique, et à renforcer la sécurité des biens et des personnes.