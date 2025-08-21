Rentrée scolaire: l’école publique demeure gratuite jusqu’au baccalauréat au Togo

À l’approche de la rentrée académique 2025-2026, le gouvernement togolais rappelle que la gratuité de l’école publique reste effective de la maternelle au baccalauréat.

Dans un communiqué rendu public le mercredi 20 août 2025, le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture a tenu à préciser les contours de cette mesure phare, instaurée depuis l’année scolaire 2021-2022.

Selon le texte officiel, l’État prend en charge l’intégralité des frais de scolarité dans les collèges et lycées publics. Les parents d’élèves n’ont donc à s’acquitter que des frais dits « parallèles », fixés uniformément à 3 000 FCFA pour les collégiens et 5 000 FCFA pour les lycéens.

Le gouvernement insiste par ailleurs sur le caractère exclusif de ces montants. Aucun établissement public n’est autorisé à exiger d’autres paiements aux familles, que ce soit pour les examens, le mobilier scolaire ou les fournitures. Il est également formellement interdit de retenir les bulletins ou livrets scolaires des élèves en cas de non-paiement de frais non homologués.

Cette politique sociale, initiée en 2020 par le chef de l’État, vise à réduire les charges financières des ménages et à promouvoir un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants du pays.

Avec ce rappel, les autorités entendent lever toute ambiguïté avant la rentrée scolaire et réaffirment leur engagement à faire de l’éducation un droit garanti, non un privilège conditionné par les moyens financiers des familles.