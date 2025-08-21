PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Rentrée scolaire: l’école publique demeure gratuite jusqu’au baccalauréat au Togo

Rentrée scolaire: l’école publique demeure gratuite jusqu’au baccalauréat au Togo

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
togo-waving-flag-realistic-transparent-background-free-png
Le drapeau du Togo Ph: stctic-vectizy
- Publicité-

À l’approche de la rentrée académique 2025-2026, le gouvernement togolais rappelle que la gratuité de l’école publique reste effective de la maternelle au baccalauréat.

Dans un communiqué rendu public le mercredi 20 août 2025, le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture a tenu à préciser les contours de cette mesure phare, instaurée depuis l’année scolaire 2021-2022.

Selon le texte officiel, l’État prend en charge l’intégralité des frais de scolarité dans les collèges et lycées publics. Les parents d’élèves n’ont donc à s’acquitter que des frais dits « parallèles », fixés uniformément à 3 000 FCFA pour les collégiens et 5 000 FCFA pour les lycéens.

Le gouvernement insiste par ailleurs sur le caractère exclusif de ces montants. Aucun établissement public n’est autorisé à exiger d’autres paiements aux familles, que ce soit pour les examens, le mobilier scolaire ou les fournitures. Il est également formellement interdit de retenir les bulletins ou livrets scolaires des élèves en cas de non-paiement de frais non homologués.

Cette politique sociale, initiée en 2020 par le chef de l’État, vise à réduire les charges financières des ménages et à promouvoir un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants du pays.

Avec ce rappel, les autorités entendent lever toute ambiguïté avant la rentrée scolaire et réaffirment leur engagement à faire de l’éducation un droit garanti, non un privilège conditionné par les moyens financiers des familles.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Ouèssè : trois hommes arrêtés pour le vol d’une motocyclette

Bénin

Cohésion au sein de la mouvance: Germain Ezin et consort répondent aux accusations de Ayadji

Bénin

Bénin: les centrales syndicales plaident pour le reversement des AME

Bénin

Douanes béninoises: nouveau délai pour la soumission des dossiers de candidature au concours de recrutement

Bénin

Bénin – Journée pédagogique nationale: enseignants et AME attendus le 10 septembre prochain

Bénin

Parrainage et présidentielle de 2026: la CENA outille les députés

Bénin

Bénin: l’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités

Bénin

Drame de Thio: 26 victimes du bus de la STM inhumées à Savè

Bénin

Zangnanando: le niveau des eaux dépasse le seuil critique, plusieurs localités sous l’eau

Bénin

Bénin – Le voleur volé : deux amis mis aux arrêts pour vols croisés

VOIR TOUS LES FLASHS