Rentrée académique 2025-2026: échanges entre gouvernement et partenaires sociaux

Le gouvernement, les syndicats et le patronat se sont réunis ce mardi 9 septembre pour une session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective.

L’objectif de cette session est de préparer au mieux la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. La cérémonie a été ouverte par le ministre d’État en charge de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, également président de la commission.

À l’entame, le ministre a rappeler que l’éducation est “le socle du développement durable” et “le levier de transformation sociale”, rappelant que chaque rentrée est une invitation à renforcer et améliorer les systèmes en place.

Il a salué les performances enregistrées aux examens nationaux de l’an passé: CEP, BEPC, BAC tout en soulignant les défis à relever: améliorer les conditions de vie des enseignants, adapter les programmes aux réalités économiques, répartir plus équitablement les infrastructures, intégrer le numérique, et réduire les inégalités, surtout pour les filles et les enfants des zones défavorisées.

Du côté des syndicats, les revendications ont été à la hauteur des enjeux. La CSTB, soutenue par la CSA et la COSI-Bénin, a notamment réclamé :

Le reversement de tous les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) en statut fonctionnaire d’État ;

Un recrutement massif d’enseignants qualifiés pour tous les niveaux : primaires, secondaires, professionnels et universitaire ;

Le retour en formation des professeurs adjoints ;

La prise en compte des quatre années supplémentaires dans le reclassement des ACDPE promus entre 2012 et 2014 ;

L’arrêt de la mensualisation des primes de rentrée ;

L’instauration d’une politique d’avancement et de reclassement pour les agents sous contrat local dans les lycées et collèges.

La rrencontre de ce mardi entend mettre les bases pour une année scolaire et académique sans couac et porteuse de bons résultats.