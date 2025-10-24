Bénin

Rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi: pas de déclaration à la fin de l’audience

La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi s’est tenue ce vendredi au palais de la Marina.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
Boni Yayi reçu par Patrice Talon au palais de la présidence
Cette entrevue a été initiée par le parti Les Démocrates, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle concernant le recours Des Démocrates relatif au parrainage du député Michel Sodjinou objet d’une décision controversée devant le Tribunal de première instance (TPI) de Cotonou.

La rencontre qui a duré 1 heure d’horloge visait pour les deux hommes politiques de trouver des voies et moyens pour apaiser la tension politique née des difficultés du parti Les Démocrates à participer aux prochaines élections présidentielles.

À lire aussi : Rencontre Talon–Yayi: le dialogue de trop ou l’ultime acte de sagesse politique ?

À l’issue de cette rencontre, aucune déclaration officielle n’a été faite, le contenu des échanges restant confidentiel.

