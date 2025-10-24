Rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi: pas de déclaration à la fin de l’audience

La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi s’est tenue ce vendredi au palais de la Marina.

Cette entrevue a été initiée par le parti Les Démocrates, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle concernant le recours Des Démocrates relatif au parrainage du député Michel Sodjinou objet d’une décision controversée devant le Tribunal de première instance (TPI) de Cotonou.

La rencontre qui a duré 1 heure d’horloge visait pour les deux hommes politiques de trouver des voies et moyens pour apaiser la tension politique née des difficultés du parti Les Démocrates à participer aux prochaines élections présidentielles.

À l’issue de cette rencontre, aucune déclaration officielle n’a été faite, le contenu des échanges restant confidentiel.