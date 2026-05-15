Florent Pagny cambriolé : butin estimé à 320 000 euros

Florent Pagny a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 29 décembre à Montfort-l’Amaury (Yvelines). Le ou les malfaiteurs ont emporté des bijoux, des montres et de l’argent liquide pour un préjudice estimé à environ 320 000 euros. Un homme né en 1991 a été interpellé et présenté à la justice le 23 avril ; il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès.

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Sur le plan professionnel, l’artiste de 64 ans poursuit ses activités : il a publié le 12 septembre son vingt-deuxième album studio, Grandeur Nature, et a repris la route avec son « 65 Tour » après une pause liée à un traitement contre un cancer du poumon. Les prochaines dates annoncées comprennent une série de concerts à Lille le 1er juin, des représentations à Bruxelles, puis une résidence à l’Olympia à Paris du 16 juin au 19 juillet.

Selon les éléments rapportés par la presse, l’effraction s’est produite à l’aube et la résidence ciblée est la maison du chanteur à Montfort-l’Amaury. Les auteurs ont ciblé des effets de valeur : bijoux, montres ainsi que de l’argent liquide ont été dérobés, pour un montant total estimé à environ 320 000 euros. Les faits ont été signalés aux services de police, qui ont procédé à des vérifications et à des investigations sur place.

Procédures judiciaires et profil du mis en cause

Un suspect, chauffeur de profession et né en 1991, a été interpellé et est connu des services de police pour des faits similaires commis à Lisieux, en Normandie. Le 23 avril, il a été traduit devant un magistrat dans le cadre d’une comparution immédiate à débat différé. À l’issue de cette audience, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement.

Les services judiciaires ont reconstitué une partie des éléments matériels saisis lors de l’interpellation et les investigations ont permis d’établir des liens entre le suspect et des faits antérieurs du même ordre, d’après les informations disponibles au moment de la présentation à la justice. Les autorités ont communiqué sur la présentation du mis en cause et sur les mesures conservatoires prises.

Il ne s’agit pas de la première infraction de ce type visant l’artiste : en 2017, Florent Pagny avait déjà été victime d’un vol où sa Porsche 911 avait été dérobée par deux individus se présentant comme des policiers, ces auteurs ayant été interpellés par la suite.