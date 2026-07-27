Parakou: lancement des travaux de conversion de l’ancien marché de Guèma en une gare routière moderne

​La mairie de Parakou a procédé, le samedi 25 juillet 2026, au lancement officiel des travaux de reconversion du site de l’ancien marché de Guèma en une gare routière moderne.

Ce projet d’aménagement s’inscrit dans la politique de la municipalité visant à réorganiser le transport routier, moderniser les infrastructures urbaines et réaménager les espaces publics de la ville.

​Laissé à l’abandon après la perte progressive de sa vocation commerciale au profit du nouveau marché moderne, le site de l’ancien marché de Guèma était devenu un espace problématique en matière de sécurité.

​Par ailleurs, l’embarquement et le chargement désordonnés de passagers en dehors des zones réservées posaient un problème récurrent. La réalisation de cette gare routière moderne vise à lutter contre le désordre urbain et la saturation de la voirie ; renforcer la sécurité routière dans cette zone stratégique de la commune ; offrir un cadre structuré et sécurisé aux usagers ainsi qu’aux transporteurs.

​Une initiative saluée par les acteurs du transport

​La concrétisation de ce projet suscite la satisfaction des professionnels du secteur. Selon Imorou Ibrahim, vice-président de l’Union nationale des conducteurs du Bénin (Unacob), l’aménagement de cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer significativement les conditions de travail des transporteurs tout en apportant une meilleure organisation dans leurs activités quotidiennes.