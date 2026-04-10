Real Madrid: Roy Keane étrille Alexander-Arnold après sa prestation face au Bayern

Malgré une passe décisive, Trent Alexander-Arnold a été vivement critiqué par Roy Keane après la défaite du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions, pointant ses lacunes défensives.

La prestation de Trent Alexander-Arnold n’a pas échappé aux critiques après la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich (1-2), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Parmi les observateurs les plus sévères, Roy Keane n’a pas mâché ses mots. La légende de Manchester United a pointé du doigt les lacunes défensives de l’international anglais, auteur selon lui d’une erreur déterminante.

Malgré une contribution offensive notable, avec une passe décisive pour Kylian Mbappé, le latéral de 27 ans a été pris en défaut sur l’ouverture du score bavaroise. Sur l’action, Luis Díaz est parvenu à s’infiltrer dans son dos, offrant au Bayern une opportunité concrétisée avant que Harry Kane ne fasse le break. Invité de l’émission Stick to Football, Roy Keane a exprimé son agacement : « Écoutez, j’en ai marre. C’est toujours la même histoire à chaque match important. On ne cesse de parler de la qualité des passes, mais qu’en est-il des fondamentaux ? La défense. »

L’ancien milieu de terrain a insisté sur l’exigence du très haut niveau : « À ce niveau, en Ligue des champions, on ne peut pas se permettre de baisser sa garde comme ça. C’est une erreur puérile. Laisser Luis Díaz vous dépasser comme si vous n’existiez pas ? Allons donc ! » Une sortie tranchante qui relance le débat récurrent autour du profil d’Trent Alexander-Arnold, souvent loué pour ses qualités offensives, mais régulièrement pointé du doigt pour ses manques défensifs.





