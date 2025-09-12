PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l'Équateur

RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l’Équateur

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
- Publicité-
. .

Un nouveau drame endeuille la province de l’Équateur, en République démocratique du Congo. Une baleinière en provenance de Basankusu a fait naufrage dans la soirée du mercredi 10 septembre, alors qu’elle remontait la rivière Maringa en direction de Waka.

Selon des sources locales, 80 corps ont été repêchés et seules dix personnes ont été secourues. Le bilan reste provisoire et plusieurs disparus sont encore recherchés. L’embarcation, surchargée et en mauvais état, aurait heurté d’autres bateaux circulant en sens inverse.

« La navigation nocturne est interdite, mais la réglementation n’est pas respectée », dénonce Nelson Joseph Bayoko Lokondo, président de l’ONG Solidarité pour un meilleur avenir. Il déplore également « l’impuissance de l’État » face à ces accidents. Ce naufrage est le cinquième enregistré en 2025 dans la province, portant le bilan cumulé à au moins 700 morts.

Une délégation parlementaire s’était rendue dans la province en avril après l’un de ces drames, mais « elle n’a rien produit et aucune sanction n’a été prise », ajoute Lokondo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Daniel Edah : 4 raisons qui en font le candidat de l’opposition en 2026

Bénin

Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

Bénin

Bénin: fin de circulation des véhicules aux vitres teintées, leur répression annoncée

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

États-Unis: un suspect arrêté après l’assassinat de Charlie Kirk

Bénin

Bénin: Emmanuel Golou inhumé le 20 septembre prochain à Klouékanmè

Bénin

Bénin: 2 présumés cybercriminels dont un prétendu roi d’Abomey devant la Criet

RD Congo

RDC : le procès de Joseph Kabila reporté au 19 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

Bénin

Rentrée scolaire 2025-2026: le message de Romuald Wadagni aux élèves

VOIR TOUS LES FLASHS