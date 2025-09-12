RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l’Équateur

Un nouveau drame endeuille la province de l’Équateur, en République démocratique du Congo. Une baleinière en provenance de Basankusu a fait naufrage dans la soirée du mercredi 10 septembre, alors qu’elle remontait la rivière Maringa en direction de Waka.

Selon des sources locales, 80 corps ont été repêchés et seules dix personnes ont été secourues. Le bilan reste provisoire et plusieurs disparus sont encore recherchés. L’embarcation, surchargée et en mauvais état, aurait heurté d’autres bateaux circulant en sens inverse.

« La navigation nocturne est interdite, mais la réglementation n’est pas respectée », dénonce Nelson Joseph Bayoko Lokondo, président de l’ONG Solidarité pour un meilleur avenir. Il déplore également « l’impuissance de l’État » face à ces accidents. Ce naufrage est le cinquième enregistré en 2025 dans la province, portant le bilan cumulé à au moins 700 morts.

Une délégation parlementaire s’était rendue dans la province en avril après l’un de ces drames, mais « elle n’a rien produit et aucune sanction n’a été prise », ajoute Lokondo.