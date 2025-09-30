RDC : l’ex-président Joseph Kabila condamné à mort

L’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à la peine de mort ce mardi 30 septembre 2025 par la Haute Cour militaire de Kinshasa, en son absence, pour crimes de guerre et trahison. Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019, est exilé depuis plus de deux ans.

Il était poursuivi pour son rôle présumé dans l’Alliance Fleuve Congo (AFC), branche politique du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. L’accusation l’accuse d’avoir organisé un mouvement insurrectionnel et d’avoir été complice des actions du groupe antigouvernemental.

Le verdict, initialement prévu le 12 septembre, avait été reporté pour permettre la présentation de nouveaux témoins, qui ne se sont finalement pas présentés. Le jugement reposait donc sur les éléments déjà présentés par l’accusation, dont des déclarations de Kabila et de ses proches. Avant l’énoncé du jugement, le PPRD, parti de Kabila, avait dénoncé « un procès politique ».

L’est de la RDC, riche en minerais et situé à la frontière du Rwanda, est en proie aux conflits depuis trente ans. Début 2025, le M23 et des troupes rwandaises ont pris le contrôle des villes de Goma en janvier, puis de Bukavu en février.