RDC : l’ex-ministre de la Justice Constant Mutamba condamné à 03 ans de travaux forcés

La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a condamné, mardi, l’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics.

Âgé de 37 ans, il est reconnu coupable d’avoir soustrait 19 millions de dollars destinés à la construction d’une prison moderne à Kisangani. En plus de sa peine, Mutamba se voit interdit de voter et de se présenter à une élection pendant cinq ans, exclu définitivement de la fonction publique et contraint de restituer les fonds.

Selon le jugement, l’argent détourné aurait transité par la société Zion Construction, soupçonnée de couvrir des opérations d’enrichissement personnel.

Proche de l’opposition, Mutamba avait démissionné en juin dernier en dénonçant des accusations « politiquement motivées » et affirmé que le dossier visait à « écarter un rival encombrant ».