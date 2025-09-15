PAR PAYS
RDC : début de la vaccination contre Ebola à Bulape

Par Kevin Aka
La campagne de vaccination contre le virus Ebola a été lancée samedi dans la zone de santé de Bulape, au centre de la République démocratique du Congo (RDC), où une épidémie a été déclarée, a indiqué dimanche l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette première phase concerne les soignants en première ligne ainsi que les contacts des malades. Un premier lot de 400 doses du vaccin Ervebo, efficace contre la souche Zaïre ebolavirus, est déjà arrivé. Près de 45.000 doses supplémentaires doivent suivre dans les prochains jours, tandis que 1.500 doses sont stockées à Kinshasa, prêtes à être acheminées.

Selon l’OMS, 68 cas suspects, dont 16 décès, ont été signalés. Vingt-cinq cas sont confirmés. L’épicentre se situe près de Tshikapa, dans la province du Kasaï, à une centaine de kilomètres de la frontière angolaise. Les fréquents mouvements de population accroissent le risque de propagation.

Il s’agit de la 16ᵉ épidémie d’Ebola enregistrée en RDC depuis 1976. L’OMS estime le risque élevé au niveau national, modéré au niveau régional et faible à l’échelle mondiale.

