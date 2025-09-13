RD Congo : décès du général Mwaku Mbuluku Daniel à Uvira

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé vendredi la mort du général de brigade Mwaku Mbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire, à Uvira, dans l’est du pays, une zone actuellement marquée par de fortes tensions.

Selon un communiqué, le général est décédé des suites d’un « brusque malaise » alors qu’il était en service. Sa dépouille sera transférée à Kinshasa, où des funérailles officielles et des hommages militaires seront organisés.

Cette annonce intervient alors qu’une délégation gouvernementale, dirigée par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani, est présente à Uvira. Selon le ministère de l’Intérieur, la mission vise à « réconforter, pacifier et restaurer l’autorité de l’État » dans une région récemment secouée par des tensions et des journées de « ville morte » décrétées par la société civile locale.

Ces développements font suite à une réunion interinstitutionnelle présidée lundi par le président Félix Tshisekedi. À l’issue de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déclaré que le chef de l’État était « préoccupé par la situation » et cherchait des solutions à travers la mission gouvernementale dépêchée sur place.