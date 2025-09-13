PAR PAYS
RD Congo : décès du général Mwaku Mbuluku Daniel à Uvira

Par Kevin Aka
Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé vendredi la mort du général de brigade Mwaku Mbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire, à Uvira, dans l’est du pays, une zone actuellement marquée par de fortes tensions.

Selon un communiqué, le général est décédé des suites d’un « brusque malaise » alors qu’il était en service. Sa dépouille sera transférée à Kinshasa, où des funérailles officielles et des hommages militaires seront organisés.

Cette annonce intervient alors qu’une délégation gouvernementale, dirigée par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani, est présente à Uvira. Selon le ministère de l’Intérieur, la mission vise à « réconforter, pacifier et restaurer l’autorité de l’État » dans une région récemment secouée par des tensions et des journées de « ville morte » décrétées par la société civile locale.

Ces développements font suite à une réunion interinstitutionnelle présidée lundi par le président Félix Tshisekedi. À l’issue de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déclaré que le chef de l’État était « préoccupé par la situation » et cherchait des solutions à travers la mission gouvernementale dépêchée sur place.

