RC Lens annonce la signature d’Allan Saint‑Maximin avant le 8e de finale à Troyes

À la veille du déplacement dans l’Aube pour le 8e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur lensois a livré ses impressions sur l’adversaire du soir : l’ESTAC Troyes, leader de Ligue 2. Le RC Lens, deuxième de la Ligue 1, se prépare à un match qui s’annonce délicat malgré la différence de division entre les deux équipes.

Le technicien artésien a insisté sur la vigilance nécessaire face à une formation qu’il connaît bien et qui aligne des joueurs maîtrisant différents systèmes, notamment le 4-1-4-1 et le 4-2-3-1, avec un milieu capable de se réorganiser selon les situations. Il a cité en exemple Marwen Ifnaoui, qu’il a dirigé au Red Star, comme l’un des éléments à surveiller. Rappelant l’amertume d’une élimination face à une formation inférieure la saison dernière, il a souligné la volonté de ne pas reproduire cette erreur et de décrocher la qualification.

Sur le plan des ambitions, l’entraîneur a clairement affiché son objectif : viser le titre national de la coupe. Après la sortie du PSG au tour précédent, l’équipe entend poursuivre sa route et profiter de l’élan. À l’heure où le club célèbre ses 120 ans, offrir enfin un succès dans cette compétition serait pour lui un symbole fort et un très beau cadeau d’anniversaire.

Renfort offensif et intégration

Interrogé sur l’arrivée d’Allan Saint-Maximin, le coach a expliqué que le recrutement avait pour but d’apporter une plus-value technique à l’effectif. Le profil recherché était celui d’un joueur capable de faire la différence dans des espaces réduits et d’apporter des solutions supplémentaires offensivement. Selon lui, Saint-Maximin rejoint un groupe soudé, où les relations humaines sont bonnes, et il devra rapidement prouver qu’il peut s’intégrer sportivement et apporter son impact pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.