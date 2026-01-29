Ray J : révélation choquante sur sa santé

Ray J a inquiété ses abonnés en annonçant sur les réseaux sociaux un pronostic médical alarmant après une hospitalisation récente : il affirme que son cœur ne fonctionnerait plus qu’à 25 % et laisse entendre qu’il pourrait ne pas survivre jusqu’en 2027, tout en évoquant un départ imminent pour Haïti à la recherche de traitements alternatifs.

La publication, rapidement relayée en ligne, montre Ray J évoquant sa maladie et mimant un geste évoquant une blessure à la gorge, tandis qu’un ami hors champ tente de le rassurer. Selon ses propos, rapportés dans la vidéo, cette perspective lui aurait été donnée par des médecins, et il a résumé la situation par la phrase « 2027, c’est définitivement la fin pour moi ». Le message a suscité une vague d’inquiétude parmi ses fans et a été largement partagé.

Le chanteur, entrepreneur et ancien de la téléréalité a attribué la dégradation de son état de santé à des années d’abus d’alcool et à un mode de vie axé sur la fête. Il a déclaré avoir longtemps bu de grandes quantités d’alcool en une soirée et s’être senti « invincible », avant de constater des conséquences graves à long terme sur son organisme.

Des années de fêtes et d’alcool pointées comme cause d’un cœur affaibli

Dans ses confidences, Ray J a indiqué que son cœur ne fonctionne qu’à 25 % de sa capacité. Cette donnée, telle que présentée par l’artiste, renvoie à une fonction cardiaque fortement réduite, situation qui peut entraîner une fatigue importante et des complications si elle est avérée médicalement. L’artiste a employé une métaphore en affirmant que son mode de vie avait « noirci » son cœur, pour illustrer l’ampleur des dommages rapportés par ses médecins.

Ses révélations interviennent peu de temps après une hospitalisation à Las Vegas pour une pneumonie accompagnée de complications cardiaques. Le séjour hospitalier a relancé les inquiétudes autour de son état, rappelant un épisode antérieur survenu il y a quatre ans, lorsque Ray J avait déjà été traité pour une pneumonie et avait été placé sous oxygène pendant une période.

Face à la gravité de la situation décrite, l’artiste a annoncé son intention de se rendre en Haïti dans les deux semaines à venir pour explorer des options thérapeutiques alternatives qu’il présente comme une tentative de dernier recours. Ce projet soulève des questions en raison de l’instabilité actuelle du pays et d’un avis public du Département d’État américain déconseillant aux citoyens américains de s’y rendre.

Dans le message diffusé sur les réseaux, Ray J a exprimé sa reconnaissance envers sa famille pour le soutien apporté durant cette épreuve. Il a remercié ses parents et sa sœur, la chanteuse R&B Brandy, en précisant que cette dernière l’avait soutenu financièrement.