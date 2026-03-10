Ramzy Bedia dévoile sa maison en Corse loin de la mer

Ramzy Bedia, l’un des visages les plus reconnaissables de l’humour français, a choisi la Corse pour sa retraite familiale, mais pas comme on l’imagine habituellement : loin des villas en bord de mer, l’acteur privilégie la montagne, le potager et une vie simple. Lors d’échanges publics et de confidences rapportées par la presse, il a mis en lumière un retour aux sources où la nature et la famille tiennent la première place.

Acteur et humoriste révélé dans les années 1990, Ramzy Bedia s’est imposé auprès du grand public grâce à la série H, où il incarnait Sabri, et au duo qu’il forme depuis des années avec Éric Judor. Le tandem a ensuite investi le cinéma, notamment avec La Tour Montparnasse Infernale et Double Zéro, des projets qui ont confirmé leur notoriété et leur place dans la culture populaire française.

Père de quatre enfants — Salomé, Ella, Eva et George — Ramzy Bedia évoque régulièrement sa vie familiale. Lors d’un passage sur le plateau d’En aparté en avril 2025, il a reconnu ses absences liées à sa carrière tout en soulignant la qualité de ses relations avec ses enfants et son désir d’être davantage présent dans leur quotidien.

Une maison corse tournée vers la montagne et le jardin

Dans un portrait relayé par Le Journal de la maison, la sœur de l’acteur a décrit les choix de vie de Ramzy Bedia pour expliquer son attachement à la Corse. Selon elle, il n’a jamais voulu d’une « villa en bord de mer, comme les Parisiens » : il préfère se réveiller face aux montagnes, aller chez Gamm Vert et cultiver son jardin. Ce mode de vie se veut volontairement éloigné des clichés de la résidence balnéaire des célébrités.

Le choix d’une maison isolée en altitude correspond à un goût prononcé pour la nature et la tranquillité. Cette orientation influe sur son emploi du temps et ses priorités : jardinage, proximité avec les paysages corses et moments partagés en famille prennent le pas sur la visibilité et le faste matériels.

Ramzy Bedia a lui-même évoqué, dans des propos rapportés par la presse, un parcours où la réussite a parfois conduit aux excès. Il a reconnu : « Je suis allé loin dans la flambe et les excès, j’avais une petite revanche à prendre. Mais j’étais devenu le genre de mecs que je détestais auparavant ». Selon les éléments publiés, il a ensuite renoncé aux symboles ostentatoires du succès — montres et voitures de luxe — pour adopter un rythme de vie plus simple centré sur la famille et la nature.

Les témoignages familiaux et les déclarations publiques convergent pour peindre le portrait d’un artiste qui, après des années de visibilité et d’excès, a délibérément orienté son existence vers la discrétion, le rapport à la terre et le cadre montagnard de sa maison en Corse.