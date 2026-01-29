Qatar Stars League J14 : Al-Wakrah s’impose largement

Redouane Berkane a brillé ce soir lors de la 14e journée de la Qatar Stars League, menant Al-Wakrah à une victoire nette 4-0 contre Al-Shahaniya grâce à une prestation d’envergure marquée par deux buts et une passe décisive. Titularisé dès le coup d’envoi, l’attaquant international algérien de 22 ans s’est illustré dès la première demi-heure, proposant une performance offensive déterminante pour son équipe.

À la 21e minute, Berkane a ouvert le score en transformant un penalty obtenu par son équipe, offrant ainsi l’avantage à Al-Wakrah et lançant la dynamique du match. Ce but intervenu en première période a permis aux joueurs qatariens de s’installer dans une position favorable avant la pause, avec Berkane comme principal point de percussion offensif.

Au retour des vestiaires, l’attaquant a confirmé sa domination en seconde période. À la 51e minute, sur une passe venue d’Ayoub Assal, Berkane a inscrit son deuxième but de la rencontre, doublant l’avance d’Al-Wakrah et contribuant à mettre son équipe à l’abri sur le plan du score. Sa présence dans la surface et sa capacité à conclure les actions ont été déterminantes dans cette séquence.

Déroulé de la seconde période et impact sur le classement

Peu après son doublé, Berkane a encore pesé sur le jeu offensif de son équipe. À la 58e minute, il s’est mué en passeur décisif en délivrant un bon ballon pour Ayoub Assal, auteur du troisième but d’Al-Wakrah. Cette action a illustré l’entente entre les deux joueurs et la complémentarité offensive affichée par le club durant la rencontre.

Tout au long de la partie, Berkane est resté très actif, participant aux phases de transition et intervenant régulièrement dans les temps forts de son équipe. Sa sortie à la 71e minute, saluée par des applaudissements, a mis fin à une prestation jugée aboutie et empreinte de maturité pour un joueur de 22 ans évoluant en championnat qatari.

Au terme de la rencontre et de ce large succès, Al-Wakrah grimpe provisoirement à la 7e place du classement général de la Qatar Stars League avec 19 points, en attendant le déroulement des autres matches de la 14e journée.