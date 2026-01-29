Qatar Stars League : Ekambi et Laïdouni se distinguent lors d’Umm Salal – Al-Arabi

Al-Arabi a décroché une victoire à l’extérieur contre Umm Salal (4-2) lors de la 14e journée de la Qatar Stars League, grâce notamment à une réalisation de Karl Toko Ekambi, auteur du troisième but de son équipe et marqué à la 58e minute, et à une prestation remarquée de Naïm Laïdouni, buteur pour Umm Salal. Le succès permet à Al-Arabi de grimper à la cinquième place du classement avec 23 points, tandis qu’Umm Salal reste dernier avec 2 points.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre, disputée sur la pelouse d’Umm Salal, a été rapidement dominée par les visiteurs. Al-Arabi a su tirer parti des défaillances défensives de l’équipe locale pour prendre l’avantage et creuser l’écart au fil des minutes. Jean-Eudes Aholou a été à l’origine d’un but contre son camp qui a alourdi la marque en faveur d’Al-Arabi, avant que Karl Toko Ekambi n’inscrive le troisième but de son équipe à la 58e minute, son premier de la saison.

Côté Umm Salal, Naïm Laïdouni a apporté une réponse individuelle en trouvant le chemin des filets et en devenant l’un des deux buteurs de son équipe sur cette rencontre. Sa réalisation a constitué un élément positif pour le club local, qui a toutefois encaissé quatre buts au total lors de ce match.

Conséquences au classement et situations des équipes

Avec ce succès obtenu en déplacement, Al-Arabi totalise désormais 23 points et occupe la cinquième place du championnat après quatorze journées de Qatar Stars League. La victoire a été obtenue sur la pelouse d’un adversaire direct ce week-end et s’inscrit dans la série de rencontres du club au cours de la phase régulière.

De leur côté, les joueurs d’Umm Salal restent en bas du classement avec seulement 2 points récoltés depuis le début de la saison. Le résultat de cette quatorzième journée laisse Umm Salal à la 16e place du tableau au moment de la publication des résultats, après avoir inscrit deux buts lors de la rencontre face à Al-Arabi.

Le match a présenté des moments clés identifiables : un but contre son camp de Jean-Eudes Aholou ayant bénéficié aux visiteurs, l’ouverture nette du score puis le troisième but signé par Karl Toko Ekambi à la 58e minute, et la réalisation de Naïm Laïdouni pour Umm Salal qui figure parmi les deux buts inscrits par le club local lors de cette affiche.