Qatar Stars League : Ekambi et Laïdouni se distinguent lors d’Umm Salal – Al-Arabi
Al-Arabi a décroché une victoire à l’extérieur contre Umm Salal (4-2) lors de la 14e journée de la Qatar Stars League, grâce notamment à une réalisation de Karl Toko Ekambi, auteur du troisième but de son équipe et marqué à la 58e minute, et à une prestation remarquée de Naïm Laïdouni, buteur pour Umm Salal. Le succès permet à Al-Arabi de grimper à la cinquième place du classement avec 23 points, tandis qu’Umm Salal reste dernier avec 2 points.
La rencontre, disputée sur la pelouse d’Umm Salal, a été rapidement dominée par les visiteurs. Al-Arabi a su tirer parti des défaillances défensives de l’équipe locale pour prendre l’avantage et creuser l’écart au fil des minutes. Jean-Eudes Aholou a été à l’origine d’un but contre son camp qui a alourdi la marque en faveur d’Al-Arabi, avant que Karl Toko Ekambi n’inscrive le troisième but de son équipe à la 58e minute, son premier de la saison.
Côté Umm Salal, Naïm Laïdouni a apporté une réponse individuelle en trouvant le chemin des filets et en devenant l’un des deux buteurs de son équipe sur cette rencontre. Sa réalisation a constitué un élément positif pour le club local, qui a toutefois encaissé quatre buts au total lors de ce match.
Conséquences au classement et situations des équipes
Avec ce succès obtenu en déplacement, Al-Arabi totalise désormais 23 points et occupe la cinquième place du championnat après quatorze journées de Qatar Stars League. La victoire a été obtenue sur la pelouse d’un adversaire direct ce week-end et s’inscrit dans la série de rencontres du club au cours de la phase régulière.
De leur côté, les joueurs d’Umm Salal restent en bas du classement avec seulement 2 points récoltés depuis le début de la saison. Le résultat de cette quatorzième journée laisse Umm Salal à la 16e place du tableau au moment de la publication des résultats, après avoir inscrit deux buts lors de la rencontre face à Al-Arabi.
Le match a présenté des moments clés identifiables : un but contre son camp de Jean-Eudes Aholou ayant bénéficié aux visiteurs, l’ouverture nette du score puis le troisième but signé par Karl Toko Ekambi à la 58e minute, et la réalisation de Naïm Laïdouni pour Umm Salal qui figure parmi les deux buts inscrits par le club local lors de cette affiche.
