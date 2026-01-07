Putsch manqué au Bénin : une dizaine de mandats d’arrêt lancés, l’enquête s’élargit

Un mois après la tentative de coup d’État déjouée du 7 décembre 2025, la justice béninoise accélère la traque des suspects. Plus d’une dizaine de mandats d’arrêt ont été lancés.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Un mois après les événements du 7 décembre qui ont ébranlé le Bénin, l’enquête judiciaire suit son cours. Selon RFI, plus d’une dizaine de mandats d’arrêt ont été lancés par la justice béninoise dans le cadre de la tentative de coup d’État déjouée contre les institutions de la République.

Ces mandats s’ajoutent à une cinquantaine de personnes déjà placées sous mandat de dépôt, illustrant l’ampleur du dossier et la détermination des autorités à faire toute la lumière sur ce qui est présenté comme l’une des plus graves menaces sécuritaires de ces dernières années.

Parmi les personnes activement recherchées figure le colonel Pascal Tigri, désigné comme le chef du groupe de mutins. Un mois après les faits, il demeure introuvable, et les autorités béninoises n’ont donné aucune indication officielle sur son éventuel lieu de refuge.

Par ailleurs, des mandats d’arrêt internationaux ont été émis aux premières heures à l’encontre de Kemi Seba et Sabi Korogoné, accusés d’avoir soutenu la tentative de putsch. Les deux hommes sont recherchés pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État », « incitation à la violence » et « incitation à la rébellion » par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).