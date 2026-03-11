Pussycat Dolls de retour en France après leur come-back raté en 2019

Plus de quinze ans après leur séparation, les Pussycat Dolls sont au centre d’un nouvel emballement médiatique. Le 10 mars, plusieurs indices numériques ont relancé les rumeurs d’une tournée mondiale portée par Nicole Scherzinger, et Paris figure parmi les villes évoquées par les observateurs, sans qu’aucune date officielle n’ait pour l’instant été confirmée. Entre publications cryptiques et refonte des comptes officiels, les signaux envoyés par le groupe ont suscité une forte réaction des fans.

Le tabloïd américain Page Six a été l’un des premiers médias à relayer l’hypothèse d’une tournée mondiale en préparation. Dans la foulée, l’Accor Arena de Paris a suscité l’attention en publiant sur Instagram un message jugé volontairement énigmatique, citant en anglais la phrase « Our next concert announcement will stick with you », reprise comme un clin d’œil direct au titre Stickwitu, l’un des singles les plus emblématiques du groupe.

Les comptes officiels des Pussycat Dolls ont parallèlement été entièrement repensés : la suppression des anciens contenus et la publication de nouveaux visuels symboliques ont été remarquées. L’un de ces visuels représente un cœur rose portant l’inscription « PCV Forever », référence au premier album du collectif paru en 2005. Plusieurs médias font état d’une possible annonce officielle « dans les prochains jours », alimentant l’attente autour du projet.

Des indices qui laissent penser à un concert des Pussycat Dolls à Paris

Ce regain d’activité numérique ravive également le souvenir d’un projet de reformation déjà annoncé en 2019 et qui n’a finalement pas eu lieu. Le retour annoncé à l’époque avait été remis en cause par la pandémie de Covid-19, qui a perturbé la programmation de nombreux artistes et tournées internationales.

Le projet de 2019 avait aussi été fragilisé par un différend juridique opposant Robin Antin, créatrice des Pussycat Dolls, à Nicole Scherzinger. Robin Antin reprochait notamment à la chanteuse des revendications liées au contrôle créatif et à la répartition des bénéfices, un dossier qui avait compliqué la mise en œuvre de la tournée envisagée.

Selon des informations relayées par la presse, le litige entre Robin Antin et Nicole Scherzinger a été apaisé en 2024, ouvrant la porte, selon ces mêmes sources, à une éventuelle reprise des discussions autour d’un retour scénique. Reste une question logistique et artistique : la composition exacte du groupe pour une éventuelle tournée. Depuis 2010, la formation a connu plusieurs départs et évolutions, et il n’est pas établi à ce stade quels membres historiques participeraient à une reformation.

En attendant une communication officielle, les admirateurs replongent dans le répertoire qui a fait la renommée du groupe au milieu des années 2000. Parmi les titres les plus écoutés figurent Don’t Cha, Buttons et When I Grow Up, morceaux régulièrement mentionnés dans les échanges de fans et les playlists consacrées au groupe.