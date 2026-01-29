PSG : Crystal Dunn annonce sa retraite en Arkema Première Ligue

Crystal Dunn, internationale américaine âgée de 33 ans, a annoncé sa retraite du football professionnel après un dernier passage au Paris Saint-Germain. Arrivée au club en janvier 2025, la joueuse a quitté le PSG d’un commun accord avec la direction, a indiqué le club sur son site officiel, tandis que Dunn a publié l’information sur son compte Instagram. Pendant sa saison dans l’élite française, elle a disputé neuf rencontres, inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Championne du monde en 2019 et sacrée aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Dunn met ainsi un terme à sa carrière professionnelle.

Dans son communiqué, le Paris Saint-Germain a précisé que la séparation avec la joueuse intervenait « suite à la décision de la joueuse de prendre sa retraite du football » et qu’elle se faisait « d’un commun accord ». Le club a ajouté que, après avoir passé un an dans la capitale française, Crystal Dunn avait choisi de se tourner « vers de nouveaux horizons, plus en accord avec ses priorités personnelles », formulation reprise sur le site officiel du club.

Sur ses réseaux sociaux, Crystal Dunn a livré les raisons de sa décision et évoqué ses priorités personnelles. Elle a déclaré que la décision n’avait pas été facile à prendre, mais qu’elle se sentait en paix et profondément satisfaite de son parcours. Dunn écrit avoir réalisé « presque tous [ses] rêves dans ce sport » et affirmé avoir tout donné en tant que joueuse professionnelle. Elle a également exprimé son impatience à « embrasser la vie qui [l]’attend de l’autre côté » et son souhait de consacrer davantage de temps à sa famille, précisant vouloir « être une maman plus présente ».

Parcours et bilan de la dernière saison

Arrivée dans le championnat français en janvier 2025, Crystal Dunn a porté les couleurs du PSG pendant une saison complète au sein de l’Arkema Première Ligue. Au total, elle a pris part à neuf matches toutes compétitions confondues avec le maillot parisien, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Le club a officialisé la fin de leur collaboration à la suite de l’annonce de la joueuse, soulignant le caractère concerté de la séparation.

Dans son long message publié sur Instagram, la joueuse a insisté sur la gratitude qu’elle éprouve à l’égard de ce qu’elle a vécu en tant que footballeuse professionnelle. Elle a évoqué avoir grandi à travers les défis rencontrés au cours de sa carrière et avoir célébré « des triomphes incroyables », tout en précisant qu’elle chérissait chaque instant de son parcours sportif. Ces éléments figurent dans le message public partagé par Dunn, qui a motivé sa décision de mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau.

Le Paris Saint-Germain a repris ces éléments dans sa communication officielle et confirmé que la joueuse quitte le club après une année passée dans la capitale afin de poursuivre d’autres priorités personnelles, conformément aux déclarations relayées par le club et par la joueuse elle-même.