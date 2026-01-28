Professeure annoncée morte à 58 ans: elle prend la parole sur son état de santé

Raphaëlle Ricci, ancienne professeure d’expression scénique de la Star Academy, a démenti formellement une rumeur annonçant sa mort, déclarant le 26 janvier 2026 sur ses comptes sociaux : « je suis en pleine santé ». La fausse information, diffusée sur Facebook, a suscité une réaction immédiate de celle que beaucoup considèrent comme l’une des figures emblématiques de l’émission. Dans son message, elle a qualifié ces procédés de regrettables et a tenu à rassurer ses proches et ses abonnés.

L’affaire a pris une nouvelle dimension après que Marlène Schaff, ancienne participante et figure médiatique liée à l’univers de la Star Academy, a raconté une anecdote datant des castings. Pour nos confrères de Voici, Marlène Schaff est revenue sur sa tentative d’entrée à l’émission, évoquant sa participation aux ateliers d’Alice Dona — que Marlène présente comme la mère de Raphaëlle Ricci — et la présence de Raphaëlle lors des auditions.

Marlène Schaff a relaté avoir passé les auditions jeune, vêtue de vêtements neufs achetés pour l’occasion, et s’être faite recaler au premier tour. Elle a expliqué que les décisions finales ne dépendaient pas uniquement des professeurs mais d’une équipe de castings et de producteurs, tout en affirmant que Raphaëlle Ricci assistait aux épreuves. Lors d’un concert aux ateliers, la mère de Raphaëlle lui aurait rapporté un commentaire de la professeur : « ce serait pas mal que tu arrêtes de t’habiller comme une fermière quand tu vas à une audition », a raconté Marlène Schaff.

Réponses de Raphaëlle Ricci et précisions sur son rôle

Interpellée par ces propos et par la circulation de fausses informations la concernant, Raphaëlle Ricci a réagi publiquement via Facebook. Elle a d’abord exprimé sa « stupéfaction » d’apprendre qu’elle aurait personnellement recalé Marlène Schaff en 2002, précisant qu’elle faisait « effectivement partie du ‘jury’ pour les castings de cette saison 2 », mais que sa présence avait, selon elle, une finalité d’image : « c’était juste pour faire de l’image (ça, je l’ai découvert sur place, il fallait montrer aux téléspectateurs que les profs avaient choisi les élèves) », a-t-elle écrit.

Face à la rumeur de son décès, Raphaëlle Ricci a réitéré son démenti et a insisté sur son état de santé : « Je tiens à vous rassurer immédiatement : je suis en pleine santé et cette information est totalement fausse. » Elle a également qualifié la diffusion de cette fausse information de regrettable, pointant les « procédés utilisés sur les réseaux sociaux ».

Par ailleurs, Raphaëlle Ricci a pris soin de préciser sa position vis‑à‑vis de la Star Academy et de son passé dans l’émission. Elle a indiqué avoir tiré un trait sur cette période sans animosité : « Ce n’est pas parce que je suis aigrie, ni parce que je crache dans la soupe, ni parce que je renie six ans de ma vie. Je souhaite à cette émission tout le succès qu’elle mérite. »