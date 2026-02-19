Prince William : éloignement d’Eugenie et Beatrice, la raison dévoilée

Les révélations récentes de la justice américaine sur l’affaire Epstein ont, selon plusieurs médias, tendu les rapports entre le prince William et ses cousines, les princesses Eugenie et Beatrice d’York. Le Daily Mail a publié des éléments expliquant l’éloignement observé.

Les documents rendus publics le 30 janvier, qui évoquent les liens entre Jeffrey Epstein et le prince Andrew, ont relancé les interrogations autour de la famille. Après que le roi Charles III a retiré à son frère ses titres militaires et royaux, des spécialistes ont suggéré que le prince de Galles pourrait envisager une réaction comparable à l’égard de ses cousines.

D’après le Daily Mail, William et son épouse Kate ne seraient pas très proches des deux sœurs et ne partageraient que peu d’affinités avec elles. La même source indique que le prince suit de près la diffusion des dossiers Epstein et qu’il évaluera la place de Beatrice et Eugenie au sein du cabinet. Elle ajoute que William invitait régulièrement les deux princesses et d’autres cousins à participer à l’organisation d’une garden-party annuelle à Buckingham Palace, tout en étant, toujours selon cette source, opposé à l’idée que des cousins deviennent des membres actifs de la famille royale rémunérés par les contribuables. La source précise également qu’Eugenie paraîtrait plus proche du prince Harry que de William.

Beatrice et Eugenie d’York songent à prendre la parole publiquement pour défendre leur réputation après le scandale Epstein

Les deux princesses se trouvent mêlées, malgré elles, aux révélations : il est affirmé que leur père aurait transmis des photos d’elles à Jeffrey Epstein et que des échanges de courriels entre leur mère, Sarah Ferguson, et l’homme d’affaires sont réapparus.

Selon le Daily Express, face aux retombées du scandale, Beatrice et Eugenie réfléchiraient à s’exprimer publiquement afin de se démarquer de l’image renvoyée par les derniers documents américains, lesquels mentionnent leurs parents, Sarah Ferguson et Andrew Mountbatten-Windsor. Toujours d’après ce média, les deux sœurs seraient de plus en plus agacées par ces révélations et envisageraient une interview exclusive pour défendre leur réputation.

Une source citée par Women’s Day affirme que les princesses auraient reçu des propositions médiatiques importantes — d’Oprah Winfrey à des offres exclusives avec Netflix — et qu’elles savent qu’elles devront tôt ou tard aborder le sujet. La même source indique qu’elles souhaiteraient rétablir leur nom à la télévision sans pour autant dénigrer leurs parents, et que Beatrice se montrerait la plus réticente, cette démarche ne correspondant pas à sa nature.