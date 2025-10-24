Presidentielles 2026: rencontre annoncée ce vendredi entre Talon et Yayi

Au lendemain d’une décision controversée de la Cour constitutionnelle dans le dossier du parrainage du député Michel Sodjinou, le président du parti Les Démocrates et ancien chef de l’État, Dr Thomas Boni Yayi, a annoncé une rencontre de haut niveau avec le président Patrice Talon, prévue pour ce vendredi 24 octobre 2025.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi soir, Boni Yayi indique que cette rencontre vise à « examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle » et à œuvrer, dans un esprit de fraternité et de responsabilité, à la préservation de la paix sociale et de la stabilité institutionnelle.

« Le Président Patrice Talon et moi avons convenu de nous retrouver pour un dialogue direct et républicain afin d’examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle », précise le communiqué.

L’ancien président insiste sur la nécessité d’un dialogue sincère pour garantir des élections « inclusives, transparentes et apaisées ».

Cette annonce intervient dans un climat politique marqué par la décision de la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente dans le contentieux lié au parrainage contesté du député Michel Sodjinou, dossier qui a ravivé les tensions entre pouvoir et opposition à l’approche de la présidentielle de 2026.

Du côté des observateurs, cette initiative est perçue comme un signal d’apaisement dans un contexte où les appels au dialogue se multiplient, notamment de la part de la société civile et des confessions religieuses.

Boni Yayi conclut son message sur une note d’espérance : « C’est dans le dialogue que nous pourrons organiser des élections générales inclusives, transparentes et paisibles. »

Une rencontre très attendue, donc, entre les deux hommes forts de la scène politique béninoise, qui pourrait ouvrir la voie à une décrispation du climat politique avant les échéances électorales de 2026.