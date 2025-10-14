Présidentielles 2026 au Bénin: … enfin le duo candidats du parti LD

Le suspense est levé. À l’issue d’un long processus interne marqué par des concertations et plusieurs reports, le parti Les Démocrates (LD) a enfin dévoilé au petit matin de ce mardi 14 octobre à Abomey-Calavi, le duo présidentiel qui portera ses couleurs à la présidentielle du 12 avril 2026.

Il s’agit de Renaud Agbodjo, avocat de profession et Judes Lodjou, candidat à la vice-présidence.

L’annonce a été faite à l’issue du Conseil national du parti, présidé par Boni Yayi, en présence des membres du bureau politique, des coordinations départementales et des représentants communaux, instance suprême du parti.

Le débat pour le choix du duo candidat a commencé un peu avant 1h du matin après le retour du président du parti, Boni Yayi contraint de ce retirer entre temps, sommé par la justice de restituer le parrainage de l’un des parrains qui a décidé de retirer son parrainage afin d’en faire usage en toute liberté.

Au cours du conseil national, la commission mise en place pour l’étude des dossiers de candidature a présenté son rapport. Le rapport a retenu les 3 candidats venus en tête. Il s’agit de Renaud Agbodjo, en deuxième position, Nathanael Kitty et en troisième position Judes Lodjou.

Le conseil devait trancher pour faire sortir le duo candidats de cette liste de personnalités. Le président du parti Boni Yayi a proposé la mise en place d’une commission des vices-présidents du parti pour trancher vu le problème de retrait de parrainage soulevé par un député qui estime qu’en dehors de Éric Houndété qui a fait de lui ce qu’il est, il n’entend parrainer aucune autre personne.

La proposition de Boni Yayi fut rejetée par plusieurs intervenants qui ont estimé que le conseil est l’instance du parti et ne saurait se lever à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidatures.

Pour les congressistes, le conseil doit prendre ses responsabilités en désignant séance tenante le duo candidats. Si le dossier est rejeté à la CENA pour défaut de parrainage, le peuple saura qui a décidé de tuer le parti.

Finalement Renaud Agbodjo est retenu pour porter le flambeau du parti et Judes Lodjou pour être son colistier.

Avec cette désignation, Les Démocrates disposent leur ticket présidentiel, à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA), fixé au 14 octobre.

Le duo Agbodjo–Lodjou devrait procéder au dépôt de leur dossier dans les prochaines heures, une étape déterminante avant l’ouverture officielle de la campagne.