Présidentielle en Guinée: Mamadi Doumbouya largement en tête selon les résultats provisoires partiels

Les résultats provisoires partiels de l’élection présidentielle en Guinée placent le colonel Mamadi Doumbouya largement en tête, selon les dernières données publiées par la Direction générale des élections.

Ces résultats, rendus publics le 30 décembre 2025, proviennent des premiers décomptes transmis par les bureaux de vote à travers le pays.

Issu de la transition militaire en cours depuis 2021, Mamadi Doumbouya apparaît en position favorable dans ces tendances initiales, avec une avance significative sur ses concurrents.

Les résultats consolidés continuent d’être transmis et compilés par les autorités électorales, qui ont appelé à la patience et au calme pendant le traitement des données.

La Direction générale des élections a rappelé qu’il s’agit de chiffres encore provisoires, sous réserve de la poursuite de la compilation et de la validation définitive des résultats.

Aucun détail chiffré n’a encore été officiellement confirmé pour l’ensemble du territoire, mais les tendances observées jusqu’à présent indiquent une avance notable du candidat Doumbouya.

Les autres candidats ne sont pas encore en mesure de renverser cette dynamique, selon les sources issues des premières transmissions.

La Commission électorale a prévu de poursuivre la publication échelonnée des résultats au fur et à mesure de la réception des procès‑verbaux des bureaux de vote. Cette approche vise à garantir la transparence du processus et à permettre une annonce finale officielle dans les délais constitutionnels.

La communauté internationale suit de près l’évolution du scrutin, qui constitue une étape importante pour l’avenir politique de la Guinée après plusieurs années de transition.