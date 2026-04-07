Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin : voici comment retrouver son centre de vote

À l’approche de la présidentielle du 12 avril 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a rappelé aux électeurs les démarches essentielles pour voter sans difficulté, notamment la vérification du centre de vote et la détention d’une pièce d’identification valide.

Dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a publié un communiqué rappelant aux électeurs les principales formalités à accomplir avant le jour du vote. « Tout électeur est tenu de vérifier, en amont du scrutin, son centre de vote à l’aide de son Numéro Personnel d’Identification (NPI) », a insisté l’ANIP.

Cette vérification peut se faire à travers plusieurs canaux accessibles à tous : l’application mobile ANIP BJ (rubrique « CV ») ; la plateforme www.eservices.anip.bj (menu « Centre de vote ») ; le code USSD 1514*VOTRE_NPI#. Selon le communiqué, « cette vérification doit être effectuée avant le jour du scrutin, afin d’éviter tout désagrément ».

Le jour du vote, chaque électeur devra présenter une pièce d’identité valide. L’ANIP précise que plusieurs documents sont acceptés, notamment ceux délivrés par ses services. Elle rappelle également que « le certificat FID est gratuit et peut être obtenu en ligne ou en présentiel », notamment dans les mairies et arrondissements.

Des dispositions pour la diaspora

Les Béninois résidant à l’étranger ne sont pas en reste. Ils voteront dans les centres correspondant à leur juridiction consulaire. Comme au plan national, ils peuvent vérifier leur centre de vote via les canaux numériques de l’ANIP.

En cas d’empêchement, le vote par procuration est autorisé sous certaines conditions. Le mandataire doit notamment être inscrit dans le même centre de vote et ne peut détenir qu’une seule procuration. Le document doit être établi sur un formulaire sécurisé de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et légalisé par l’autorité compétente. Le communiqué évoque aussi le vote par dérogation. Il concerne notamment les électeurs en mission, à condition de présenter « une pièce d’identification valide » ainsi qu’un ordre de mission ou une accréditation.