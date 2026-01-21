Présidentielle au Congo : le premier tour fixé au 15 mars

Les électeurs congolais sont appelés aux urnes le samedi 15 mars pour le premier tour de l’élection présidentielle. La date a été officiellement annoncée par le gouvernement le mardi 20 janvier.

Jusqu’à cette annonce, une partie de l’opinion se préparait à un scrutin le 22 mars. Le gouvernement a tenu à clarifier la situation. « La date de l’élection relève exclusivement du gouvernement. Celle qui circule dans l’opinion publique n’avait aucun fondement officiel », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, assurant qu’il n’y avait ni changement ni perturbation du calendrier électoral. Plusieurs candidats déjà déclarés n’ont pas souhaité réagir à cette annonce.

Conformément à la Constitution, l’élection présidentielle doit être organisée entre 30 et 40 jours avant la fin du mandat en cours. Le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, avait été investi le 16 avril 2021. Les modalités et dates de dépôt des candidatures restent à préciser par l’administration électorale. En attendant, le Parti congolais du travail (PCT) a d’ores et déjà investi Denis Sassou-Nguesso comme candidat.

D’autres acteurs politiques ont également fait acte de candidature ou ont été désignés par leurs formations. Parmi eux figurent l’ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, dit Pasteur Ntumi, ainsi que Dave Mafoula, ancien plus jeune candidat à une élection présidentielle au Congo.