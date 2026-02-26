Présidentielle 2026: le ministère de l’Intérieur renforce la prévention des conflits dans l’Atacora-Donga

À l’approche de l’élection présidentielle de 2026, le climat sociopolitique demeure globalement apaisé dans les départements de l’Atacora et de la Donga.

Dans cette dynamique, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique multiplie les actions de prévention afin de consolider la paix sociale et d’anticiper d’éventuelles tensions liées au processus électoral.

Dans ce cadre, une mission conduite par les services du ministère a été déployée dans les deux départements. Elle a permis des échanges directs avec les autorités administratives locales, les forces de sécurité, les leaders communautaires, religieux et traditionnels, ainsi que les acteurs politiques. L’objectif est de renforcer les mécanismes de veille, de dialogue et d’alerte précoce, en misant sur la concertation et la responsabilité collective.

Selon les responsables du ministère, l’accent est mis sur la sensibilisation des populations, la prévention des discours de haine et la gestion pacifique des différends. Les autorités locales ont été invitées à maintenir un cadre d’écoute permanente et à privilégier la médiation face aux sources potentielles de crispation.

Les forces de défense et de sécurité, pour leur part, ont été appelées à rester dans une posture de neutralité et de professionnalisme, tout en assurant une présence dissuasive adaptée au contexte local. Le ministère a également insisté sur la collaboration entre services déconcentrés de l’État et acteurs communautaires pour une meilleure circulation de l’information.

À travers cette démarche proactive, le gouvernement entend préserver le climat de quiétude observé dans l’Atacora et la Donga et créer les conditions d’un processus électoral serein. Le ministère de l’Intérieur réaffirme ainsi sa volonté d’anticiper plutôt que de subir, en faisant de la prévention des conflits un axe central de la préparation de la présidentielle de 2026.