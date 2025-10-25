Présidentielle 2026 : la Cour constitutionnelle rejette la demande de suspension du processus électoral

La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, jeudi 23 octobre, sa décision relative au recours en urgence introduit par Nourou-Dine Saka Saley, membre du parti Les Démocrates.

Celui-ci sollicitait la suspension du processus électoral présidentiel, invoquant une violation du principe d’équité et affirmant que son parti ne pouvait valablement réunir les parrainages exigés.

La Cour a rejeté sa demande, estimant qu’elle n’est pas compétente pour ordonner une telle suspension.

Dans sa requête, M. Saka Saley soutenait que la défection du député Michel François Sodjinou, censé être l’un des parrains du parti, rendait matériellement impossible la complétude de la liste de 28 signatures légales, condition sine qua non pour être éligible. Il demandait en outre à la Cour de contraindre M. Sodjinou à comparaître devant elle pour clarifier sa position sur le parrainage.

La Cour constitutionnelle, dans son analyse, s’est appuyée sur les textes en vigueur à savoir la Constitution, la loi organique de la Cour et le Code électoral pour affirmer que la suspension du processus électoral ne figure pas parmi ses attributions.

Elle rappelle que son rôle est de garantir la régularité des élections et de proclamer les résultats, mais qu’elle ne dispose pas, tel que demandé, d’un pouvoir lui permettant d’interrompre le calendrier électoral ou de forcer un élu à comparaître.