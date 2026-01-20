La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Présidentielle 2026: la CENA procède au tirage au sort des logos sur le bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, ce mardi 20 janvier 2026, au tirage au sort relatif au positionnement des logos des candidats sur le spécimen du bulletin unique de vote pour l’élection présidentielle.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
825 vues
CENA du Bénin
CENA du Bénin
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

À l’issue de cette opération, le logo du duo Wadagni–Talata a été placé en première position, tandis que celui du duo Hounkpè–Hounwanou occupe la deuxième position sur le bulletin.

Ce tirage au sort s’inscrit dans les étapes préparatoires du scrutin présidentiel et vise à garantir l’équité et la transparence du processus électoral, conformément aux dispositions du Code électoral.

L’élection présidentielle de 2026 se poursuit ainsi avec la mise en place progressive des éléments techniques nécessaires à l’organisation du vote.

Pour rappel, la compétition aura lieu en Avril 2026 entre deux duos candidats: un porté par la mouvance présidentielle et l’autre par le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent, un parti qui se réclame de l’opposition modérée

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:02 En Brève : Syrie : le ministère de la Défense annonce quatre jours de cessez-le-feu avec les Kurdes
20:51 En Brève : Budget: Lecornu engage la responsabilité gouvernementale par 49.3 sur les recettes
21:02 Syrie : le ministère de la Défense annonce quatre jours de cessez-le-feu avec les Kurdes
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant