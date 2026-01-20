Présidentielle 2026: la CENA procède au tirage au sort des logos sur le bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, ce mardi 20 janvier 2026, au tirage au sort relatif au positionnement des logos des candidats sur le spécimen du bulletin unique de vote pour l’élection présidentielle.

À l’issue de cette opération, le logo du duo Wadagni–Talata a été placé en première position, tandis que celui du duo Hounkpè–Hounwanou occupe la deuxième position sur le bulletin.

Ce tirage au sort s’inscrit dans les étapes préparatoires du scrutin présidentiel et vise à garantir l’équité et la transparence du processus électoral, conformément aux dispositions du Code électoral.

L’élection présidentielle de 2026 se poursuit ainsi avec la mise en place progressive des éléments techniques nécessaires à l’organisation du vote.

Pour rappel, la compétition aura lieu en Avril 2026 entre deux duos candidats: un porté par la mouvance présidentielle et l’autre par le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent, un parti qui se réclame de l’opposition modérée