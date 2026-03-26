Présidentielle 2026: Éric Houndété plébiscite Romuald Wadagni à travers un « Pacte Républicain »

Le président intérimaire du parti Les Démocrates, Éric Houndété, à l’activité politique d’un regroupement de soutien au duo candidats de la mouvance présidentielle. Il s’agit de la signature d’un pacte républicain. LA déclaration a eu lieu un peu après 17 heures dans la salle Majestic de Cotonou.

Le président Eric Houndété a participé dans l’après midi de ce jeudi 26 mars 2026 à la signature d’un pacte républicain en soutien à la candidature du ministre Romuald Wadagni. Il s’agit d’une initiative politique d’acteurs politiques issus de tous les départements du pays. Le pact républicain est un condensé de ce ce groupe d’acteurs politiques attend du candidat lorsqu’il sera élu président.

Pour justifier sa participation à cette activité politique qui marque un soutien au candidat de la mouvance présidentielle, Eric Houndété en citant plusieurs sourates du coran, affirme que pendant plusieurs dizaines d’années, ses actions sociales et politiques sont orientées vers l’homme. Le président intérimaire du parti Les Démocrates affirment qu’avant de participer à l’évenement politique dénommé « Pacte Citoyen », il a consulté les textes de sa formation politique qui n’empêche à un militant de soutenir un candidat quand le parti n’a pas pris position.

Il est donc venu parce que le projet de société du candidat Wadagni a pris en compte l’humain. Alors, précise-t-il, il est venu souhaiter bon vent au duo candidats Wadagnin-Talata en espérant qu’une fois élu, le nouveau président travaillera pour favoriser la critique à sa gouvernance.