Présidentielle 2026 au Bénin: l’UP-R désigne Romuald Wadagni comme son candidat

Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
Logo du parti Union Progressiste le Renouveau
Réunie en session extraordinaire le 31 août 2025, la Haute Direction Politique de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a porté son choix sur Romuald Wadagni, ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, comme candidat officiel du parti pour l’élection présidentielle d’avril 2026.

D’après le communiqué final de l’UPR, la désignation de Romuald Wadagni résulte des avis du Haut Conseil des Sages et de la Direction Exécutive Nationale, qui ont recommandé un profil capable d’assurer la continuité des réformes et de renforcer les acquis du régime actuel.

« Monsieur Romuald WADAGNI est un leader apte à poursuivre et amplifier les transformations engagées depuis 2016 », peut-on lire dans le document.

Un technocrate au parcours reconnu

Expert-comptable diplômé et titulaire d’un Master en Finance, Romuald Wadagni a bâti une carrière internationale avant son entrée au gouvernement en 2016.

Il a travaillé au sein du cabinet Deloitte, en France puis aux États-Unis, où il a développé des expertises en finances publiques et en réformes structurelles. Depuis près d’une décennie, il est présenté comme l’un des principaux artisans de la rigueur budgétaire et du financement des projets structurants du Bénin.

Le communiqué met en avant sa « rigueur », sa « loyauté envers les idéaux de la majorité présidentielle », ainsi que sa capacité à incarner le « renouveau générationnel ». Pour l’UP-R, il représente l’espoir d’un Bénin stable, inclusif et tourné vers l’avenir.

L’Union Progressiste le Renouveau appelle ainsi ses militants, cadres et partenaires politiques à se mobiliser autour de ce choix stratégique, qu’elle qualifie de porteur de continuité, de stabilité et d’innovation.

Toutefois, le parti précise qu’une décision ultérieure du Bureau politique viendra fixer les modalités de l’investiture officielle du candidat, conformément aux statuts en vigueur.

