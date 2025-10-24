Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates annoncent de nouveaux recours après la décision de la Cour

Le parti Les Démocrates (LD) ne baisse pas les bras. Écarté de la course à la présidentielle de 2026 par la liste provisoire publiée par la CENA, le parti d’opposition annonce de nouveaux recours, cette fois contre ladite liste.

Selon les informations recueillies, la direction du parti présidé par Thomas Boni Yayi entend épuiser toutes les voies de recours légales pour contester son exclusion du processus électoral.

Une démarche qui, selon plusieurs sources internes, s’accompagne d’un choix stratégique: privilégier le dialogue avec le pouvoir en place afin d’éviter une escalade politique à quelques mois des élections générales.

Cette double approche juridique et politique traduit la volonté du parti de rester dans le cadre républicain, tout en maintenant la pression institutionnelle.

« Les Démocrates restent attachés à la légalité républicaine et à la paix sociale. Nous ferons valoir nos droits jusqu’au bout, mais toujours dans le respect des lois et des institutions », a confié une source proche de la direction du parti.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle, dans sa décision rendue ce jeudi, a rejeté sa compétence à statuer sur la requête du député Abdel Kamar Ouassagari, qui contestait une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou relative au parrainage du député Michel Sodjinou. Cette ordonnance, en annulant le parrainage en question, avait privé le parti d’un soutien décisif pour atteindre le seuil légal de 28 parrainages requis pour présenter un candidat à la présidentielle.