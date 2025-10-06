Présidentielle 2026 au Bénin: le comité de sélection des Démocrates lance les entretiens individuels ce lundi
Le parti d’opposition Les Démocrates a conclu avec succès le processus d’appel à candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2026, marquant une « bonne moisson » selon ses responsables.
L’opération, lancée le 28 septembre 2025, a suscité un intérêt notable : pas moins de trente-cinq candidatures ont été déposées au siège national du parti à Cotonou.
Le dépôt des dossiers s’est achevé le samedi 4 octobre 2025 à 18 h. Parmi les prétendants figurent des personnalités politiques bien connues du paysage national : Daniel Edah, Éric Adja, Kamel Ouassagari, Éric Houndété ou encore Nourou-Dine Saka Saley.
Pour assurer la rigueur du processus, un comité de sélection de 15 membres a été mis en place. Celui-ci entamera des entretiens individuels dès le 6 octobre, afin d’évaluer les différentes candidatures.
Le choix final du duo candidat sera validé par le Conseil national du parti, et l’annonce est prévue pour le 11 octobre 2025.
