Présidentielle 2026 au Bénin: 48 heures pour les 3 duos recalés pour revenir dans la course

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a pris tout le monde de court ce jeudi 23 octobre 2025, en publiant plus tôt que prévu les résultats provisoires des candidatures pour la présidentielle d’avril 2026.

Selon le chronogramme électoral, cette étape était initialement prévue pour le 26 octobre, mais l’institution présidée par Sacca Lafia a choisi d’anticiper, invoquant le respect des délais légaux de vérification et de notification.

Parmi les candidats recalés figurent notamment le duo Renaud Agbodjo – Jude Lodjou du parti Les Démocrates, le duo Ouinsavi – Houndjè ainsi que le duo Agbossaga – Gnanho.

Selon la CENA, ces rejets interviennent à la suite d’irrégularités constatées dans les pièces de candidature, en particulier sur les fiches de parrainage et certains documents administratifs obligatoires.

48 heures pour contester

Conformément aux dispositions du code électoral, les candidats non retenus disposent d’un délai de 48 heures à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente, en l’occurrence la Cour constitutionnelle, afin de contester la décision de la CENA.

Cependant, cette publication anticipée intervient dans un climat politique marqué par plusieurs recours introduits devant la Cour constitutionnelle, notamment par le parti Les Démocrates, dirigé par l’ancien président Boni Yayi.

L’annonce de la CENA survient alors que la Cour constitutionnelle tient toujours audience dans l’affaire opposant Les Démocrates à l’institution électorale autour de la validité du parrainage du député Sodjinou.

Le verdict de la Haute juridiction est particulièrement attendu, car il pourrait avoir un impact direct sur la liste des duos retenus pour le scrutin présidentiel.

En effet, si la décision de la cour qui sera rendue dans un instant leur est favorable, le duo candidats Agbodjo-Lodjou sera réintégré dans la liste des candidats retenus. Dans le cas contraire, les 48 heures dont ils disposent pour un nouveau recours devant la Cour ne seront point nécessaires parce que aucun autre miracle ne sera plus possible.