Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA ne donnera pas de consigne de vote

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue mardi 21 octobre 2025 à son siège de Cocody, qu’il ne donnera aucune consigne de vote pour l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Animée par le député Doho Simon et l’ancien ministre Calixe Yapo, tous deux porte-parole adjoints du parti, la rencontre a été l’occasion pour le PDCI-RDA de réaffirmer son opposition au processus électoral en cours. « Nous ne soutenons pas le système autocratique actuel. La liste électorale est fausse, et nos demandes de révision et de réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) sont restées sans suite », a déclaré M. Doho, déplorant le rejet de la candidature du président du parti, Cheick Tidjane Thiam.

Réagissant à l’appel de ce dernier, lancé depuis la France et invitant les Ivoiriens à « libérer la Côte d’Ivoire », M. Doho a tenu à nuancer : « Il ne s’agit pas d’un appel à la violence, mais d’une incitation à l’expression plurielle et pacifique du mécontentement populaire. » Le PDCI-RDA appelle ainsi ses militants à se mobiliser pacifiquement pour dénoncer ce qu’il qualifie d’« autocratie électorale ».

De son côté, Calixe Yapo a accusé le pouvoir en place de refuser le dialogue, tout en insistant sur la volonté du parti d’éviter toute confrontation. « Ce n’est pas le PDCI-RDA qui appelle à la violence. Nous prônons des manifestations pacifiques », a-t-il précisé.

À trois jours du scrutin, la tension reste vive dans le pays. Le Front commun PDCI–PPA-CI continue d’appeler à des manifestations contre le processus électoral, déjà marqué par des affrontements ayant causé la mort d’un manifestant et d’un officier de la gendarmerie.