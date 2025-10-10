Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le coup d’envoi officiel de la campagne électorale

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a officiellement ouvert la campagne pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, ce vendredi 10 octobre à minuit, a annoncé son président, Ibrahime Kuibiert Coulibaly.

Pendant quatorze jours, les cinq candidats en lice, Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mello, multiplieront meetings et déplacements à travers le pays pour séduire les électeurs.

Le président sortant et candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, choisira Daloa, dans le Centre-Ouest, pour le lancement officiel de sa campagne le samedi 11 octobre à 11h GMT. La mobilisation y est attendue en masse.

À Bouaflé, à une centaine de kilomètres de Daloa, Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC), lancera également sa campagne le même jour, présentant sa vision d’une Côte d’Ivoire réconciliée et plus équitable.

Henriette Lagou, candidate du Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix (GP-Paix), commencera sa campagne le lundi 13 octobre à Daoukro, dans la région de l’Iffou. Ce choix revêt un symbole fort : « À l’origine, Daoukro s’appelait Lagoukro. Mme Lagou ne pouvait donc pas commencer sa campagne sans rendre d’abord visite à ses parents », explique son entourage. Elle poursuivra ensuite sa tournée à Grand-Bassam, Gagnoa et Man.

Jean-Louis Billon, du Congrès Démocratique (CODE), donnera le coup d’envoi de sa campagne dans le district d’Abidjan dès ce vendredi 10 octobre, avec une parade partant de Port-Bouët pour se conclure par un grand meeting au stade Konan Raphaël de Marcory à 17h GMT.

Enfin, Ahoua Don Mello ouvrira sa campagne ce vendredi 10 octobre à 11h GMT à Cocody. Au total, 8 727 431 électeurs, en Côte d’Ivoire et à l’étranger, sont appelés aux urnes pour désigner le futur Président de la République.