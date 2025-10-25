Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : la CEI porte plainte contre Abidjan.net

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a déposé une plainte contre le média en ligne Abidjan.net, accusé d’avoir publié par erreur des résultats fictifs de l’élection présidentielle avant même la tenue du scrutin. L’institution électorale dénonce une violation grave des règles encadrant la communication en période électorale.

La CEI, par l’intermédiaire de son conseil juridique, le Cabinet Binta Bakayoko, a saisi la justice à la suite de la diffusion prématurée, par Abidjan.net, de prétendus résultats de la présidentielle de 2025. Selon le communiqué du Cabinet, cette publication « dépourvue de tout fondement factuel » constitue une violation manifeste des lois régissant la presse et la communication publique.

L’organe électoral qualifie cet acte d’« irresponsable », estimant qu’il porte atteinte à la crédibilité du processus électoral, sème la confusion au sein de l’opinion publique et menace la paix sociale. La plainte déposée vise à faire constater les infractions de publication de fausses nouvelles et de trouble à l’ordre public, et à engager la responsabilité pénale et civile du média et de ses dirigeants.

De son côté, la rédaction d’Abidjan.net a reconnu un « dysfonctionnement technique » survenu lors de tests internes de la plateforme, une opération qu’elle présente comme habituelle avant chaque scrutin. Avant le dépôt officiel de la plainte, la CEI avait déjà réagi par un communiqué pour démentir toute implication, précisant qu’elle n’était « ni de près ni de loin » liée à cette publication.

À travers cette démarche, la Commission électorale entend rappeler l’importance de la fiabilité de l’information en période électorale, période où la diffusion de fausses données peut avoir des conséquences graves sur la stabilité nationale. Elle a également réaffirmé son attachement à la justice, à la transparence et à la légalité, tout en exhortant les médias à faire preuve de rigueur et d’impartialité dans le traitement de l’information.