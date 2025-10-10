Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dévoile son projet de société

La campagne présidentielle entre dans une phase décisive. Le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, présentera son projet de société ce vendredi 10 octobre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025
Le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 lors de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 Capture d'écran Youtube
Annoncé par la Direction centrale de la communication de campagne (DCC-COM), cet événement s’adresse à la presse nationale et internationale. Il marque une étape clé dans la stratégie du candidat, qui entend préciser sa vision et ses priorités pour les cinq prochaines années.

Selon l’entourage du président sortant, ce projet s’inscrira dans la continuité des acquis de la dernière décennie, tout en intégrant de nouvelles ambitions pour répondre aux défis actuels. L’emploi des jeunes, l’industrialisation, la sécurité, la cohésion sociale, le renforcement des services publics et la transformation numérique devraient en constituer les principaux axes.

Cette présentation offrira à Alassane Ouattara l’occasion de réaffirmer ses engagements pour une Côte d’Ivoire « plus forte, inclusive et résiliente ». À deux semaines du scrutin du 25 octobre, ce rendez-vous est très attendu par les électeurs, les partenaires et les observateurs internationaux, soucieux de mesurer les orientations proposées par le candidat du RHDP.

Par ailleurs, la DCC-COM a invité les médias à se mobiliser pour une couverture optimale de la rencontre. Une forte médiatisation est attendue, reflet de la volonté du camp présidentiel d’inscrire sa communication sous le signe de la transparence et du dialogue avec l’opinion publique.

À l’approche du vote, la présentation du projet de société d’Alassane Ouattara s’annonce comme l’un des moments majeurs de la campagne, susceptible d’imprimer sa marque sur le débat politique et sur les choix d’avenir de la nation.

