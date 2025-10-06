Preparation des élections générales de 2026: rencontre d’échanges entre la CENA et certaines institutions

Le lundi 6 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a organisé une rencontre stratégique avec les ministères et institutions de la République dans le cadre des préparatifs des élections générales prévues en 2026.

La séance, présidée par Sacca Lafia, président de la Céna, a réuni les principaux acteurs du processus électoral, dont le ministre de la Justice Yvon Détchénou, des membres du Conseil électoral et des cadres techniques de l’institution.

Trois points essentiels ont structuré les discussions : l’état d’avancement du chronogramme électoral, les modalités pratiques pour la constitution des dossiers physiques de candidatures, et la présentation de la plateforme numérique e-Déclaration. Cet outil vise à simplifier le dépôt des candidatures, améliorer la traçabilité des dossiers et garantir l’égalité de traitement entre les candidats.

Une formation spécifique sera également dispensée aux cadres techniques des partis politiques pour assurer une maîtrise optimale de la plateforme.

Des aspects techniques détaillés

Les travaux ont été enrichis par trois présentations techniques : Boucary Abou Soulé Adam, Directeur général des élections, a fait un point sur le processus électoral ; Rufin Domingo, Directeur du matériel et des opérations, a abordé les questions logistiques ; tandis qu’Aristide Yagbo, Directeur des systèmes d’information, a présenté les innovations numériques mises en place pour sécuriser le scrutin.

Ces échanges ont permis de clarifier les enjeux techniques et les mesures prises pour assurer la transparence et l’efficacité du processus.

À l’issue de la rencontre, Sacca Lafia a salué la qualité des échanges et réaffirmé la volonté de la Céna d’impliquer toutes les parties prenantes. Il a insisté sur la nécessité de préparer un processus électoral apaisé et transparent, tout en restant ouvert aux suggestions visant à améliorer le déroulement du scrutin.

La Céna prévoit de poursuivre ses consultations avec la société civile et les médias afin de garantir une participation large et un suivi rigoureux du processus électoral, dans le respect des délais constitutionnels.