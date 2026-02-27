Poutine confronté à un moment très dangereux selon l’ancien chef d’état-major britannique

Richard Dannatt, ancien chef d’état-major des forces armées britanniques, a mis en garde contre la possibilité pour Vladimir Poutine d’entrer dans une phase dangereuse du conflit, en invoquant la hausse des pertes au combat, des tensions économiques et un durcissement des sanctions occidentales.

Intervenant dans le podcast « Ukraine : The Latest », Lord Dannatt a estimé que le président russe pourrait bientôt subir d’importantes pressions à la fois internes et externes.

Il a expliqué que l’effet cumulé des mesures punitives et des difficultés à recruter des soldats risquait de déstabiliser Moscou, et que le recours éventuel à une forme de conscription amplifierait cette pression.

Impact militaire et perception publique

Des responsables occidentaux indiquent que la Russie perd actuellement des combattants à un rythme supérieur à celui de leur remplacement, une situation sans précédent depuis le lancement de l’invasion à grande échelle en février 2022.

Les contre-offensives ukrainiennes se sont intensifiées ces derniers mois et Kiev affirme que les pertes russes dépasseraient 1,25 million.

Lord Dannatt a également suggéré que l’accumulation de ces éléments pourrait modifier le regard de la population russe sur la gestion du conflit par ses dirigeants, les amenant à s’interroger sur les choix politiques et le mode de vie poursuivi.

Il a précisé que l’obligation de servir dans l’armée pourrait aggraver considérablement la situation pour Vladimir Poutine.