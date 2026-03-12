Pierre Perret visé par un sketch de Patrick Sébastien

En 1977, Patrick Sébastien se livre à une imitation mordante de Pierre Perret dans une séquence diffusée sur Midi Première, reprenant le ton et les tics du chanteur pour une parodie chantée qui se termine sur la phrase devenue célèbre : « Il faut dire que les années m’ont torpillé l’asperge ! ». L’extrait, relayé depuis via un enregistrement vidéo, met en lumière la proximité d’humour et d’amour de la langue qui unit ces deux figures de la chanson et du spectacle français.

Patrick Sébastien est d’abord connu du grand public comme animateur, notamment pour avoir présenté Le Plus Grand Cabaret du monde pendant près de vingt ans sur France 2. Sa notoriété télévisuelle s’accompagne d’une carrière musicale marquée par des tubes et des refrains populaires : Le Petit Bonhomme en mousse, La Fiesta, Pourvu que ça dure, Tournez les serviettes ou encore des titres à visée politique comme Ah… Si tu pouvais fermer ta gueule, dirigé contre Nicolas Sarkozy. Certains de ses titres, comme Les Sardines, ont connu une seconde vie médiatique des années plus tard.

Pierre Perret, de son côté, incarne une riche tradition de la chanson française. En 2026 il fête ses 91 printemps et une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies. Considéré comme un héritier du style de George Brassens, il s’est fait une spécialité des jeux de mots, des contrepèteries et des textes populaires ; des chansons telles que Le Zizi ou Lily ont marqué son répertoire. L’artiste a également publié des ouvrages sur des sujets variés — de l’art de la table à la pêche — et a réécrit des fables de La Fontaine. Sa trajectoire comporte aussi des épisodes politiques, dont un boycott présidentiel en 1966 mentionné dans ses biographies.

Le pastiche de Midi Première : déroulé et références

Lors de l’émission de 1977, Patrick Sébastien apparaît à la fois en animateur et en imitateur. Accompagné d’un accordéoniste, il enchaîne des portraits de personnalités du milieu, parmi lesquelles Joe Dassin, Coluche et Pierre Perret. Pour ce dernier, Sébastien reprend la forme chansonnière et adopte un ton parodique, calqué sur les intonations et les thèmes chers à Perret.

Le pastiche s’ouvre par une introduction pastichant un faux Dassin, suivie de quelques mesures d’accordéon. Dans le monologue chanté, Sébastien lance des phrases qui détournent la dérision de Perret, notamment : « on est mariés depuis 40 berges, je t’escalades plus comme quand j’avais 20 ans… » et la chute : « Il faut dire que les années m’ont torpillé l’asperge ! ». La réplique fait explicitement référence au registre égrillard du tube de Perret Le Zizi, tout en accentuant la dimension grivoise propre au style de Sébastien.

La séquence illustre la porosité entre imitation télévisuelle et répertoire musical : Sébastien exploite le ressort comique de la contrepèterie et du double-sens, là où Perret privilégie une approche souvent plus subtile des jeux de mots. Un enregistrement de la prestation est accessible en ligne via une captation de l’émission.