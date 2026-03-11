Pierre Perret revient sur le boycott après 70 ans de carrière : ‘Pipi dans le lavabo’

À 91 ans, Pierre Perret est revenu sur près de sept décennies de carrière et a raconté une anecdote qui a failli lui coûter une année d’exclusion des antennes : une phrase de ses chansons — « j’ai fait pipi dans le lavabo » — avait provoqué l’indignation de la première dame de l’époque, Yvonne De Gaulle, et entraîné un boycott médiatique. Sur le plateau de C à Vous (France 5) fin 2025, le chanteur a expliqué comment la censure et la pression des producteurs l’ont conduit à refuser toute autocensure lors d’une prestation télévisée.

Né d’un milieu populaire, Pierre Perret a grandi dans le café familial tenu par ses parents, Claudia et Maurice, où il s’est imprégné de l’argot et de la vie de salle. Ce terreau social et linguistique a nourri son goût des mots et sa capacité à jouer avec la langue française. Très tôt, il a montré des dons musicaux : à 19 ans, il obtient le premier prix de saxophone au conservatoire de Toulouse, une distinction qui marque le départ d’une carrière tournée vers la chanson.

Rencontrant des figures majeures de la scène musicale, notamment Georges Brassens qui l’a encouragé à écrire et composer, Pierre Perret a enchaîné les succès populaires. Des titres comme La Cage aux oiseaux, Le Zizi, Lily ou Mon P’tit Loup ont contribué à faire de lui une figure reconnue et singulière de la chanson française, à la fois espiègle et engagée. Certaines de ses chansons ont même été intégrées aux programmes scolaires, témoignant de leur ancrage culturel.

Pierre Perret, la langue, la table, la pêche et l’épisode « lavabo »

Au-delà de la scène, Pierre Perret s’est affirmé comme un homme de passions. Grand amateur de bonne chère, il a publié des ouvrages culinaires, dont Le petit Perret gourmand (1987), mêlant souvenirs et recettes. Parallèlement, la pêche à la ligne occupe une place importante dans son univers personnel et littéraire : il en a tiré Les Poissons et moi, un récit autobiographique qui illustre son goût pour une vie simple et sensuelle.

C’est précisément au cours d’une tournée télévisée, relatée sur France 5, que l’anecdote du « lavabo » a pris une dimension publique. Invité à chanter, Pierre Perret raconte qu’il a été confronté à des demandes d’autocensure. Selon le récit entendu sur le plateau, l’animateur Guy Lux lui aurait suggéré de tousser aux passages jugés problématiques pour masquer certains vers. Pierre Perret dit avoir refusé : il a choisi d’interpréter la chanson intégralement et, face caméra, d’affirmer haut et fort la phrase qui avait suscité le scandale.

Sur le plateau, la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine a rappelé que la polémique, à l’époque, avait entraîné un boycott et la menace d’une interdiction de diffusion pendant un an. Pierre Perret a commenté la séquence avec dérision et lucidité, reproduisant le moment où il a poussé le cri qui a marqué la scène et irrité la sphère politique de l’époque.