Pétrolier saisi dans l’Atlantique : Moscou dit que Washington a libéré deux marins russes
La Russie a annoncé vendredi 9 janvier que Washington avait accédé à sa demande en libérant deux membres russes de l’équipage du pétrolier battant pavillon russe Marinera, saisi plus tôt cette semaine par les États-Unis dans l’Atlantique Nord. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué dans un communiqué que le président américain Donald Trump avait décidé de relâcher ces deux citoyens russes, sans préciser si d’autres ressortissants russes restaient détenus.
1 min de lecture
Commentaires