Patrick Sébastien soupçonné d’avoir reçu une fellation sur scène

Le parquet de Béziers a ouvert une enquête préliminaire après la diffusion, fin juillet 2025, de vidéos montrant une scène suggestive lors d’un concert de Patrick Sébastien sous le chapiteau d’un camping naturiste du Cap d’Agde. Les images, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont conduit des associations et des médias à saisir la justice et à relancer la polémique autour du comportement de l’animateur sur scène.

Les faits remontent au 22 juillet 2025, date à laquelle Patrick Sébastien interprétait son tube Les Sardines et invitait des spectatrices à monter sur scène, comme il le pratique habituellement. Dans l’une des séquences diffusées, une femme s’agenouille devant l’artiste dans un geste qui suggère fortement la réalisation d’une fellation, alors que le spectacle se déroule sous un chapiteau du camping naturiste.

Les vidéos ont provoqué une onde de choc sur la toile et dans la presse. L’avocat de l’animateur, Me Robin Binsard, a immédiatement contesté toute réalité sexuelle de la scène, assurant qu’il s’agissait d’un geste mimé. Il a également déclaré que son client ignorait la présence d’enfants dans le public. Les responsables du camping indiquent pour leur part qu’une vingtaine de mineurs avaient assisté au concert, information relayée par plusieurs médias.

Une enquête préliminaire et une audition programmée

Le 31 juillet 2025, l’association Osez le Féminisme a saisi le parquet de Béziers, en s’appuyant notamment sur des éléments publiés par Mediapart évoquant la présence d’enfants lors de la représentation. Le procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle, précisant que plusieurs vidéos de la soirée avaient été prises en compte par les services instructeurs.

La révélation de l’ouverture de cette procédure a été relayée par France Info, qui citait une information du magazine d’investigation Complément d’enquête. Ce dernier consacre à l’artiste un portrait diffusé le 12 mars 2026 sur France 2, intitulé « Patrick Sébastien : profession provocateur ! », au cours duquel ces éléments ont été abordés.

Le parquet a confirmé à Complément d’enquête que Patrick Sébastien devait être auditionné « à la fin du mois d’avril » dans le cadre de la procédure. Sur le plan pénal, l’infraction d’exhibition sexuelle est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, dispositions prévues par le code pénal et rappelées par les sources judiciaires consultées.

La procédure préliminaire permet au parquet de recueillir des éléments, d’exploiter des enregistrements et d’entendre des témoins ou des personnes mises en cause afin d’éclairer les éventuels faits constitutifs d’une infraction. Dans ce dossier, les autorités judiciaires ont indiqué avoir exploité plusieurs enregistrements de la soirée pour instruire leur décision d’ouverture de l’enquête.

Les éléments rendus publics à ce stade comprennent les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les déclarations de l’avocat de la défense, le signalement de l’association Osez le Féminisme et les constats relatifs à la présence de mineurs au concert, tels que rapportés par la direction du camping.