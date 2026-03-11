Patrick Sébastien assure n’avoir reçu aucune convocation du parquet de Béziers

Patrick Sébastien fait l’objet d’une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle après la diffusion, l’été 2024, de vidéos prises lors d’un concert au camping naturiste du Cap d’Agde (Hérault). Révélée par Mediapart puis relayée par France Info et l’émission Complément d’enquête, la séquence montre une spectatrice s’agenouillant devant l’artiste dans une posture laissant supposer une fellation alors que l’animateur tourne le dos au public. Le parquet de Béziers a confirmé l’ouverture d’une enquête après la saisine de l’association Osez le Féminisme, et une audition de Patrick Sébastien est annoncée pour la fin avril.

Les images, qui ont rapidement tourné sur les réseaux sociaux et déclenché une polémique nationale, ont poussé des associations et des médias à saisir la justice. Selon les informations publiées, la procédure initiée au parquet relève d’une enquête préliminaire visant à établir les circonstances exactes des faits et la qualification pénale retenue. Le délit d’exhibition sexuelle est puni, selon le code pénal, d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Interrogé sur RTL le 11 mars, Patrick Sébastien a qualifié les images et l’affaire, affirmant ne pas avoir demandé ni provoqué l’acte tel qu’il apparaît dans les vidéos. « S’il doit y avoir une plainte, c’est contre la nana, pas contre moi. Moi, je ne fais rien. Je ne lui demande rien. Et c’est clair dans les images, elle monte sur scène, elle m’attrape le sexe, alors que je n’ai rien demandé », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Si c’est moi qui avais attrapé le sexe de quelqu’un, sans lui demander la permission, je serais déjà au tribunal. » Son avocat, Me Robin Binsard, a pour sa part indiqué que la scène était « mimée » et que son client se tenait à la disposition de la justice, précisant qu’il n’avait reçu « aucune convocation officielle » à ce stade.

« S’il doit y avoir une plainte, c’est contre la nana » selon Patrick Sébastien

Les éléments transmis par les médias soulignent également la présence éventuelle de mineurs parmi le public : les dirigeants du camping ont déclaré qu’une vingtaine de mineurs auraient assisté au concert, information qui intervient dans le cadre des investigations et de la qualification des faits. L’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Béziers fait suite à la saisine formelle d’Osez le Féminisme le 31 juillet 2024, selon les mêmes sources.

Les médias qui ont relancé l’affaire évoquent aussi la diffusion d’un portrait télévisé consacré à Patrick Sébastien par Complément d’enquête, intitulé Gloires, télé, et dérapages, programmé ce jeudi. Ce portrait aborde différents épisodes de sa carrière ainsi que des prises de position récentes, notamment son ambition déclarée de peser sur l’échiquier politique en vue de la présidentielle de 2027, thèmes abordés dans le documentaire.

La procédure judiciaire reste formalisée par l’ouverture de l’enquête préliminaire par le parquet de Béziers ; les convocations et auditions liées à cette instruction sont mentionnées par les médias et par les avocats des parties, avec une audition de l’animateur annoncée en fin avril.